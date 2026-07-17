«¡Menudo partido!» - Robert Lewandowski bromea con Thomas Müller mientras las leyendas del Bayern de Múnich se reencuentran pese a la cancelación del duelo de la MLS entre el Chicago Fire y los Vancouver Whitecaps

Aunque se perdieron el duelo en el campo, los dos iconos del fútbol europeo se vieron fuera del estadio y lo compartieron en Instagram. «¡Menudo partido! Me ha encantado verte, Thomas Müller», bromeó Lewandowski sobre la cancelación.

Müller respondió en sus redes: «Los chicos han vuelto a la ciudad». En X añadió: «No fue el encuentro que esperábamos, pero igual fue agradable. Siempre es un placer, @_rl9. ¡¡¡Nos vemos en octubre!!!»



