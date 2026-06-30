El Como está cerca de fichar a Mattia Liberali, del Catanzaro, por 6 millones de euros, cifra que activa su cláusula de rescisión, según Fabrizio Romano. Si se concreta, el Milan recibirá 3 millones, pues posee el 50 % de los derechos del jugador nacido en 2007.





Según Romano, sueldo ya acordado; los detalles se cerrarán esta semana. El Como no quiere esperar ni entrar en subasta.





Los agentes del jugador mantendrán una videollamada con el Milan el martes, con Gerry Cardinale, para definir su futuro. Como ya tiene acuerdo con el jugador y solo falta el visto bueno de sus agentes. El Milan se reunirá en las próximas 24 horas para decidir si ejerce su derecho.



