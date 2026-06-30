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Gianluca Minchiotti

Traducido por

¡Menudo lío! El Como está cerca de fichar a Liberali, pero el Milan no se rinde y Cardinale lo llama

Como
Fichajes
AC Milán
M. Liberali
Catanzaro

Se ha llegado a un acuerdo salarial con el Como, pero los rossoneri aún tienen esperanzas.

El Como está cerca de fichar a Mattia Liberali, del Catanzaro, por 6 millones de euros, cifra que activa su cláusula de rescisión, según Fabrizio Romano. Si se concreta, el Milan recibirá 3 millones, pues posee el 50 % de los derechos del jugador nacido en 2007.


Según Romano, sueldo ya acordado; los detalles se cerrarán esta semana. El Como no quiere esperar ni entrar en subasta.


Los agentes del jugador mantendrán una videollamada con el Milan el martes, con Gerry Cardinale, para definir su futuro. Como ya tiene acuerdo con el jugador y solo falta el visto bueno de sus agentes. El Milan se reunirá en las próximas 24 horas para decidir si ejerce su derecho.


  • PERO EL MILÁN NO SE RINDE

    En las últimas horas el Milan ha retomado el interés por Liberali y esta tarde lo llamó. Basta que pague 3 de los 6 millones de su cláusula al Catanzaro. En los últimos días, el Sassuolo de Alberto Aquilani (que ya lo entrenó en Calabria) y la Juventus también mostraron interés por el mediapunta, autor de 4 goles en 30 partidos con el Catanzaro en la temporada 2025-26.


    Según Romano, el jugador ha elegido al Como.


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