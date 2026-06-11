«¡Menuda tontería!»: Michael Carrick, favorito para seguir los pasos de Pep Guardiola, descarta que se repita el caso Solskjaer

Solskjaer tuvo un 73,7 % de victorias en 19 partidos como interino, pero su promedio cayó al 54,2 % antes de ser destituido tras perder cinco de siete encuentros en la Premier entre octubre y noviembre de 2021. Algunos temen que Carrick siga el mismo declive, pero Sheringham lo rechaza.

En declaraciones a BOYLE Sports, Sheringham afirmó: «¿Qué opino de que el Manchester United le haya dado el puesto a Michael Carrick? Me gusta. Ha pasado por un periodo en el que ha cambiado las cosas y, obviamente, tiene su manera de enfocar las cosas, y los jugadores le responden. Eso se nota en su forma de jugar. Así que creo que es una gran decisión darle el puesto a Carrick.

«Esa idea de que todo acabará igual que con Ole Gunnar Solskjaer, porque también fue interino, es una sarta de tonterías. Hay que darle una oportunidad a Carrick porque se la ha ganado».