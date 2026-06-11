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«¡Menuda tontería!»: Michael Carrick, favorito para seguir los pasos de Pep Guardiola, descarta que se repita el caso Solskjaer
Carrick firma un contrato indefinido
El United le ofreció a Carrick un contrato indefinido de dos años en mayo, tras una exitosa etapa como entrenador interino. Tras tomar las riendas del equipo en enero, tras la marcha de Ruben Amorim, el excentrocampista cambió el rumbo del club al ganar 11 de los 16 partidos disputados. Lo más importante es que Carrick logró la clasificación para la Liga de Campeones y dirigió al equipo hacia victorias frente a rivales de la máxima categoría, como el Manchester City.
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Las preocupaciones se han disipado por completo
Solskjaer tuvo un 73,7 % de victorias en 19 partidos como interino, pero su promedio cayó al 54,2 % antes de ser destituido tras perder cinco de siete encuentros en la Premier entre octubre y noviembre de 2021. Algunos temen que Carrick siga el mismo declive, pero Sheringham lo rechaza.
En declaraciones a BOYLE Sports, Sheringham afirmó: «¿Qué opino de que el Manchester United le haya dado el puesto a Michael Carrick? Me gusta. Ha pasado por un periodo en el que ha cambiado las cosas y, obviamente, tiene su manera de enfocar las cosas, y los jugadores le responden. Eso se nota en su forma de jugar. Así que creo que es una gran decisión darle el puesto a Carrick.
«Esa idea de que todo acabará igual que con Ole Gunnar Solskjaer, porque también fue interino, es una sarta de tonterías. Hay que darle una oportunidad a Carrick porque se la ha ganado».
Se establecen paralelismos con Barcelona
La transformación táctica impulsada por el exentrenador del Middlesbrough ha elevado las expectativas en Old Trafford y recuerda a otras transiciones legendarias en el banquillo. Sheringham, comparando este momento con hitos del fútbol, cree que Carrick entiende los valores básicos del club.
Sheringham añadió: «El camino de Carrick al banquillo del United me recuerda el de Guardiola en el Barcelona: surgieron de la nada y triunfaron.
¿Por qué no podría lograr lo mismo? Ya tuvo experiencia en Middlesbrough. Déjenle el cargo; lo ha hecho muy bien hasta ahora. No entiendo por qué no se le ha dado la oportunidad de seguir creciendo con el Manchester United.
«Sabe lo que debe representar el Manchester United y lo que tienen que hacer para volver a ese nivel».
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La élite europea llama
Carrick afronta una pretemporada exigente para mantener el impulso de la temporada pasada, antes del inicio de la Premier League 2026-27 el 22 de agosto. El mercado de fichajes de verano es clave para incorporar jugadores que se adapten a su filosofía. Con el regreso del fútbol europeo de élite a Old Trafford, la recién consolidada solidez del United se someterá a su prueba de fuego frente a los mejores equipos del continente.