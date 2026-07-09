La estrella ofensiva de 34 años piensa retirarse antes de tiempo. Neymar tiene contrato con el FC Santos hasta fin de año, pero en Brasil se duda de que lo cumpla tras sus últimas decepciones.
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¡Menuda sorpresa! Tras la eliminación de Brasil del Mundial, ¿habrá una gran pelea con Neymar?
El futbolista, famoso por sus etapas en el FC Barcelona y el París Saint-Germain, anunció su adiós a la selección tras perder 1-2 contra Noruega. «Lo intenté, de verdad. Ahora se acabó. Aquí empecé y aquí lo dejo», declaró Neymar en la televisión brasileña.
Se va de la Seleção tras 130 partidos y 80 goles, como máximo goleador histórico de Brasil, por encima de Pelé.
- Getty Images
Neymar: convocatoria sorpresiva de Ancelotti.
Sorprendió que el veterano y propenso a las lesiones Neymar jugara otro Mundial. El seleccionador, Carlo Ancelotti, lo convocó pese a que no disputaba un partido internacional desde finales de 2023.
Durante el torneo jugó dos partidos: el último de la fase de grupos contra Escocia y el de octavos ante Noruega. Ante los escandinavos marcó de penalti en el 90+10 el 1-2 definitivo, un tanto que ya no cambió el rumbo del partido y quedó como un dato estadístico.
Lothar Matthäus arremetió duramente contra Neymar
La eliminación y la actitud del capitán recibieron duras críticas. Como comentarista, Lothar Matthäus atacó sin piedad a Neymar. «Me alegro de que Brasil haya quedado eliminado. Ya no soporto más esos lamentos y esos gestos», afirmó sin rodeos el jugador alemán con más partidos internacionales de la historia en su columna para la cadena de televisión de pago Sky.
Matthäus criticó sobre todo su actitud en el penalti final: en vez de ganar tiempo, Neymar discutió con el portero noruego, Örjan Nyland, antes de lanzar.
Tras anotar, el jugador de 34 años celebró de forma provocativa frente al portero, perdiendo valiosos segundos cuando Brasil necesitaba otro gol para forzar la prórroga.
«En vez de lanzar rápido el penalti, Neymar discutió con el portero antes y después. Eso muestra que antepone su ego al éxito del equipo», concluyó Matthäus.
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