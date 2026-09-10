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¡Menuda remontada! Jamal Musiala marca en su emotivo regreso al Bayern de Múnich mientras el gigante de la Champions League se pasea hacia una victoria por 5-0
Musiala manda un mensaje con su regreso
El Allianz Arena vivió un momento verdaderamente especial el martes por la noche, cuando Musiala regresó al once titular del Bayern de Múnich por primera vez esta temporada. El jugador de 23 años había estado de baja tras una serie de alarmantes problemas de salud durante la pretemporada, en la que sufrió desmayos provocados por disfunciones neurológicas en amistosos contra el RB Leipzig y el Heidenheim.
Tras una breve aparición como suplente contra el Schalke durante el fin de semana, Vincent Kompany dio la titularidad al internacional alemán en el estreno de la Champions League, y el joven no decepcionó. Según informó Fabrizio Romano, Kompany señaló que el centrocampista "merecía ser titular, no es un regalo".
El empate sin goles se rompió por fin en el minuto 47 de una manera algo afortunada, pero también eficaz. Harry Kane soltó un potente disparo desde lejos que tocó en el defensa del Bodo/Glimt Patrick Berg y cayó perfectamente en la trayectoria de Musiala. Sin mostrar signos de falta de ritmo, el centrocampista se giró y sacó un disparo feroz al palo largo para adelantar a los locales.
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Kane y Olise aprietan las tuercas
Una vez llegó el gol inicial, el gigante bávaro abrió la compuerta. En el minuto 61, Michael Olise, que se ha convertido en una pieza fundamental del esquema táctico de Kompany, puso un saque de falta milimétrico al corazón del área. Harry Kane, siempre un depredador, midió su desmarque a la perfección para cabecear el segundo gol de la noche. Fue un tanto histórico para el capitán de Inglaterra, ya que supuso su gol número 55 en la Champions League y el 79 en total en competiciones europeas, reforzando aún más su condición de uno de los delanteros más prolíficos de la historia del torneo.
El último cuarto de hora del partido vio al Bayern dar aún más brillo al marcador mientras desbordaba por completo al conjunto noruego. Alphonso Davies puso el 3-0 en el minuto 77 con una arrancada y una definición características, antes de que Michael Olise asumiera el protagonismo para rematar el trabajo. El exjugador del Crystal Palace firmó un doblete en los últimos minutos, marcando en el 83 y de nuevo en el descuento para sellar un contundente 5-0.
La resistencia del Bodo/Glimt, por fin rota
A pesar del contundente marcador final, la primera parte fue mucho más frustrante para el equipo local. El FK Bodo/Glimt llegó a Múnich con fama de matagigantes, después de haber logrado victorias de prestigio sobre el Manchester City, el Atlético de Madrid y el Inter de Milán en la campaña anterior. Estuvo a la altura de esa reputación en los primeros 45 minutos, replegándose y frustrando a las estrellas creativas del Bayern. Joshua Kimmich estuvo cerca de romper la igualdad en los primeros compases, al estrellar un balón en el poste en el minuto 35 antes de que el guardameta Nikita Haikin detuviera otro de sus remates justo antes del descanso.
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El Bayern mantiene un increíble récord en los debuts
Esta victoria prolonga una de las rachas más notables del fútbol europeo. El Bayern de Múnich ha ganado ya su partido inaugural de una campaña europea durante 23 temporadas consecutivas. Hay que remontarse hasta la temporada 2002/03 para encontrar la última vez que sufrió una derrota en la primera jornada, una derrota por 3-2 ante el Deportivo de La Coruña. Desde entonces, ha firmado un pleno de 23 victorias, prueba de la consistencia duradera del club en la élite del fútbol.
De cara al futuro, el gigante alemán se preparará para viajar a Noruega el 13 de octubre, donde se enfrentará al Viking Stavanger en su próximo compromiso continental.
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