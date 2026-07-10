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ERLING HAALAND NORWAY Getty Images
Yosua Arya

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«¡Menuda paliza!»: Inglaterra advierte que Erling Haaland, «el mejor del mundo», puede superar a los hombres de Thomas Tuchel en cuartos de final del Mundial

E. Haaland
World Cup
Noruega vs Inglaterra
Noruega
Inglaterra

John Arne Riise apuesta por Erling Haaland para llevar a Noruega a la victoria ante Inglaterra en cuartos de final del Mundial, y lo llama el mejor delantero del mundo. El exdefensa del Liverpool cree que los «Drillos» pueden soñar con el título si vencen al equipo de Thomas Tuchel.

  • Una leyenda de Noruega confía en que Haaland estará a la altura

    Riise cree que Haaland es clave para Noruega ante Inglaterra en unos cuartos de final del Mundial con mucho en juego. En declaraciones a BestBettingSites, el exlateral del Liverpool lo calificó como el mejor delantero del mundo y apostó por él para liderar a su país.

    Reconoce que suele apoyar a Inglaterra cuando Noruega no está en juego, tras una década en el fútbol inglés, pero ahora su lealtad está con su país natal y espera una victoria histórica ante el equipo de Tuchel.

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    Riise elogia a Haaland como el mejor delantero del mundo

    Riise elogió a Haaland dentro y fuera del campo y afirmó que hoy ningún otro ‘9’ le iguala.

    «En lo que debe hacer un delantero, sí, Erling Haaland es el mejor del mundo», afirmó. «Me encantan sus goles, su potencia y su profesionalidad. También admiro su actitud: siempre sonríe y disfruta».

    Puede enfrentarse a rivales como Gabriel en el campo, pero siempre les respeta. No actúa como un idiota; solo hace su trabajo y después muestra total consideración. Hay muchos buenos delanteros, pero él es el mejor del mundo ahora mismo».

    Antes del partido del sábado, Riise aclaró sus preferencias: «Siempre apoyo a Inglaterra en los torneos porque Noruega no participa, pero esta vez no hay duda… Ojalá les demos una buena derrota».

  • Noruega sueña con una trayectoria histórica

    El exinternacional noruego admitió que sus expectativas han cambiado durante el torneo y cree que su país puede ganar el Mundial si vence a los Tres Leones.

    «Sí, creo que Noruega puede ganar el Mundial si vence a Inglaterra. ¿Por qué no?», afirmó Riise. «Antes del torneo nunca imaginé que pudiéramos ganarlo; pensaba que llegar a cuartos sería lo máximo. Pero la forma en que han jugado, cómo se han comportado y cómo han atacado en cada partido para llegar hasta donde están ahora es increíble.

    «Sí, creo que podemos ganarla. Francia sigue siendo la gran favorita y no veo a nadie que la venza, pero nosotros también podemos. Estamos entre los ocho mejores, así que todo es posible. Tal vez nuestra defensa no sea suficiente para llegar al final, pero si jugamos al 100 % en estos tres partidos, podemos ganarlo».

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    Una prueba decisiva para Noruega

    El partido de cuartos de final de Noruega contra Inglaterra podría definir su torneo. Para Haaland es otra oportunidad de acercarse a la Bota de Oro y llevar a su selección a semifinales.

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