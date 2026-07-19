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«¡Menos mal que ha ganado el deporte!» La prensa internacional arremete contra Argentina tras la final del Mundial contra España

World Cup
España vs Argentina
España
Argentina

La prensa internacional ha emitido un veredicto claro sobre la final del Mundial entre España y Argentina. En particular, los periódicos ingleses han ajustado cuentas con la Albiceleste.

La prensa española celebra a la nueva campeona del mundo, España. Rodri y compañía son «de nuevo los reyes del mundo», escribe Marca. El equipo de Luis de la Fuente, con la victoria en la final (1-0 en la prórroga) ante una Argentina muy agresiva, habría «salvado el fútbol», algo que también se destaca en el extranjero.

La prensa inglesa, eliminada en semis por Messi, critica el juego duro argentino: «Fútbol 1, delincuentes 0», escribe The Telegraph. España ha ganado el Mundial y todos salimos ganando. Tenía que ser España».

  • Marca: «¡De nuevo los reyes del mundo! España no solo ha ganado una final. Ha defendido una forma de jugar. Ha salvado el fútbol».

    Mundo Deportivo: «¡Campeones del mundo! España se cose la segunda estrella tras derrotar a Argentina en un partido duro y emocionante hasta el final».

    El País: «Ferran Torres ya es una figura eterna en la historia de esta selección española. Campeones de nuevo».

    AS: «Como la primera vez. (...) Una final con prórroga que nos hizo latir el corazón cuando Ferran Torres marcó, en el minuto 106, un gol que nos lleva de nuevo a la gloria. Fue bonito, fue justo».

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  • MessiGetty Images

    La prensa argentina agradece a Lionel Messi y critica su actuación en la final

    Clarín: «El equipo de De la Fuente fue claramente superior. Quizá haya sido la despedida de Lionel Messi. ¡Gracias, Leo!».

    Olé: «España, merecida campeona del mundo. Argentina lo dio todo y solo cayó tras una gran lucha. Gracias a un equipo legendario».

    La Nación: «El fin de un sueño. Argentina aguantó todo lo que pudo, pero España marcó en la prórroga el gol que le dio el título mundial».

    TyC Sports: «Argentina luchó hasta el final, pero España es campeona del mundo 2026. No fue una buena actuación».

    Página 12: «Con un jugador menos, lucharon con abnegación, pero no fue suficiente para empatar».

  • La prensa inglesa celebra: «Fútbol 1, delincuentes 0»

    The Telegraph: «Fútbol 1, delincuentes 0. Gracias a Dios, el deporte ha triunfado: España ganó el Mundial y todos salimos ganando».

    The Guardian: «Ferran Torres marcó el único gol de un partido desordenado que estuvo a punto de arruinarse por la táctica destructiva de Argentina, una estrategia que se volvió en su contra cuando, tras la expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla, se quedaron con diez hombres en la prórroga».

    The Sun: «Un cuento de hadas en Nueva York. El gol de Torres en la prórroga rompe el corazón a Messi y compañía tras la estúpida tarjeta roja a Fernández. Demos gracias a los dioses del fútbol. Demos gracias a Ferran Torres y a España. (...) Argentina ha pagado, al final, por intentar convertir un partido de fútbol en una pelea callejera».

    Daily Mail: «España fue el mejor equipo del torneo y lo demostró al dominar a los campeones en Nueva Jersey. Argentina ofreció una de las peores finales que se recuerden».

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  • RodriGetty Images

    «España, la selección más destacada del siglo XXI»

    L'Équipe: «Los nuevos reyes vienen de España. Dos años después de ganar la Eurocopa, «La Roja» reafirma su condición de mejor selección del mundo. Es el equipo más destacado del siglo XXI».

    Le Figaro: «No fue la mejor final, pero tras un partido de altibajos España alcanza lo más alto».

    Le Parisien: «España conquista el mundo, y el mundo está a sus pies. Estos españoles, que hacen circular el balón con tanta habilidad que llevan a la desesperación a sus rivales. Argentina, a pesar de Messi, solo logra un único tiro a puerta».

  • «España es campeona del mundo; el «destructivismo» de Argentina se ve castigado».

    Kronen Zeitung: «Segunda estrella conseguida: ¡España es campeona del mundo!»

    oe24.at: «1-0: España destronó a Messi del trono del fútbol».

    Blick: «Gol de la suerte del suplente: España es campeona del mundo. Al término del Mundial más largo de la historia, España se lleva la Copa del Mundo. Todo ello tras un auténtico juego de paciencia».

    Tagesanzeiger: «España es campeona del mundo: se castiga el juego destructivo de Argentina».

    Aargauer Zeitung: «Un gol marca la diferencia: España se proclama campeona del mundo por segunda vez frente a Argentina».

    Neue Zürcher Zeitung: «España es la merecida y lógica campeona del mundo; el minimalismo argentino se ve castigado en los últimos compases de una memorable final del Mundial».

    USA Today: «Que gane España simplemente parece lo correcto. Se ha coronado una nueva dinastía en la final del Mundial».