«¡Menos mal que ha ganado el deporte!» La prensa internacional arremete contra Argentina tras la final del Mundial contra España

La prensa española celebra a la nueva campeona del mundo, España. Rodri y compañía son «de nuevo los reyes del mundo», escribe Marca. El equipo de Luis de la Fuente, con la victoria en la final (1-0 en la prórroga) ante una Argentina muy agresiva, habría «salvado el fútbol», algo que también se destaca en el extranjero.
La prensa inglesa, eliminada en semis por Messi, critica el juego duro argentino: «Fútbol 1, delincuentes 0», escribe The Telegraph. España ha ganado el Mundial y todos salimos ganando. Tenía que ser España».