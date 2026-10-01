Larga entrevista de Jeremy Menez a LaGazzetta dello Sport, en la que habla de su pasado en el Milan: «Después de tres años en el PSG necesitaba un nuevo desafío. Recuerdo que Ibrahimovic y Thiago Silva llamaron a Galliani. Adriano vino a Ibiza, donde yo estaba de vacaciones, y me convenció. El primer año fue increíble: 16 goles y 4 asistencias. El segundo, en cambio, fue mal. Durante un entrenamiento hice un sprint en subida y sentí un dolor enorme en la espalda. En el PSG ya me habían operado de una hernia y esa parte del cuerpo me daba problemas. Me costaba caminar y me vi obligado a operarme. Sin embargo, una vez que volví, seguía teniendo demasiado dolor. En agosto el médico me dijo que siguiera una terapia farmacológica y que me quedara en casa durante cuatro meses. Al principio cojeaba, no volví hasta enero».
Menez: «Por qué se acabó con el Milan, Montella le dijo a Galliani que me echara. Yo, rebelde: de joven robé un ciclomotor»
POR QUÉ HA TERMINADO CON EL MILAN
«Nos fuimos de concentración a Estados Unidos. En un amistoso contra el Liverpool me dejó en el banquillo y en el entrenamiento siguiente me comporté como un desganado. Él me echó y yo le respondí de manera acalorada. Al final del entrenamiento llamó a Galliani y le dijo que me mandara fuera. Era una cabeza caliente, fue culpa mía. Mi carácter me ha limitado, lo admito. Podía haber hecho mucho más. Jugaba sin pensar, por instinto. Quería divertirme con el balón y eso, quizá, me llevaba a no gestionar bien la rabia».
Menez rebelde
«¿Dónde nace el Menez rebelde? El ambiente en el que crecí no me ayudó. Vivía en la periferia de París con mi madre, tenía un grupo de amigos en el que tenías que hacerte notar. Hicimos muchas trastadas; una vez pedimos una pizza y yo le robé la moto al repartidor. En el PSG recibí muchas amarillas por protestar. Tenía 24 años y no tenía cabeza de profesional. Me sentía un crío, odiaba las injusticias y perdía el control».
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