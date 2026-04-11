Mendy: «El título de Marruecos surgió de la nada... Pensábamos que la decisión era una broma de abril»

Mendy habló sobre la decisión de retirar el título africano: «Jugamos hasta el final, ganamos, todos reconocieron el resultado y vimos la celebración; eso demuestra que nos coronaron campeones».

“Jugamos un partido impresionante ante Marruecos, que está entre las diez mejores selecciones del mundo; es muy fuerte y tiene jugadores magníficos”.

Elogió a Marruecos: «Lleva más de cinco años a un alto nivel y merece estar ahí; llegó a semifinales del Mundial 2022 y estuvo a punto de más, pero nosotros ganamos la Copa Africana».

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Y añadió: «La decisión de la CAF de quitarnos el título y dárselo a Marruecos nos impactó, llegó de la nada. Al leer la noticia, sentí sorpresa y creí que era una broma».

“Creí que los sitios web se habían equivocado, así que entré en la página de la Confederación Africana de Fútbol; pensé que era una broma, pero era cierto”, añadió.

Sobre los trámites para recuperar el título, Mendy afirmó: «La Federación Senegalesa de Fútbol trabaja con todas sus fuerzas para recuperarlo y el resultado debe ser uno: la coronación de Senegal como campeón de la Copa Africana de Naciones».



