Mendes ha ofrecido a Balde a la Roma: Cambiaso, de la Juventus, para sustituirlo en el Barcelona

De cara al próximo mercado de enero y pensando también en el próximo verano, el Barcelona ya ha empezado a buscar un refuerzo que amplíe las opciones de rotación en los laterales.

De hecho, desde hace dos mercados de fichajes, Hansi Flick y el director deportivo Deco se han visto obligados a blindar y retener a Alejandro Balde, que hasta ahora solo ha disputado 3 partidos esta temporada y tuvo que entrar en el Clásico, que acabaría con derrota ante el Real Madrid, en lugar de Espart.

En enero, la salida del español podría hacerse realidad, y será entonces cuando el club catalán tendrá que actuar. Y, según lo confirmado por el club catalán Sport, uno de los nombres destacados en la lista de Deco es el de Andrea Cambiaso, de la Juventus.