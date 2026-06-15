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Jonas Rütten

Traducido por

¡Mención especial para dos suplentes de la selección alemana! Una jugada del 7-1 contra Curazao resulta emblemática para Julian Nagelsmann

World Cup
Antonio Rüdiger
W. Anton
J. Nagelsmann
J. Tah
N. Schlotterbeck
Alemania vs Curacao
Alemania
Curacao

El seleccionador nacional destaca a dos suplentes tras el debut en el Mundial, ya que en una jugada encarnaron lo que Nagelsmann espera para triunfar en el torneo.

Aunque Waldemar Anton y Antonio Rüdiger jugaron en la victoria por 7-1 sobre Curazao, su aportación deportiva fue limitada. Rüdiger, exjefe de la defensa alemana, entró en el minuto 72 por Jonathan Tah, y Anton lo hizo en el 83 por el capitán Joshua Kimmich.

Aun así, el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, que al principio no quería destacar a ningún jugador, les elogió especialmente por una jugada que les llamó la atención.

  • «Tenemos muy buen ambiente, tanto dentro como fuera del campo. Eso se nota. No quiero destacar a nadie», comenzó diciendo Nagelsmann, aunque luego mencionó la actitud de «Waldi y Toni» tras el 2-1 de Nico Schlotterbeck como ejemplo de la armonía del equipo. 

    «Cómo se acercaron a Schlotti tras el gol y lo animaron, pese a que también es su rival, es decisivo. Tienen gran espíritu y muestran que disfrutan jugando juntos», elogió Nagelsmann: «Esa es la clave; ahora debemos mantenerlo y no bajar el ritmo».

    Aunque Nagelsmann ha elogiado a Anton como un gran «conector» en la selección, la suplencia de Rüdiger tras Schlotterbeck y Tah generó debate antes del Mundial. Hasta hace poco, el veterano de 33 años era clave en la zaga; sin embargo, las lesiones y algunos “escándalos” lo frenaron, mientras Tah se afianzaba en el Bayern y Schlotterbeck brillaba con su pierna izquierda. 

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  • Antonio Rüdiger «acepta y respeta» su papel de suplente en el Mundial

    En la entrevista que concedió a la revista *kicker* en marzo, Nagelsmann dejó claro que prefiere un defensa central izquierdo zurdo y con calidad. Desde entonces, parecía decidido que Rüdiger empezaría el Mundial en el banquillo. Ahora, el jugador asume ese papel.

    «Mi papel es este y lo acepto y lo respeto», declaró en DAZN España tras el inicio del Mundial: «Al final, lo más importante es el equipo» y su experiencia puede ayudar a «apoyar a la gente». Esta actitud impresionó al analista Thomas Müller. 

    «Lo que me parece realmente genial: se identifica plenamente con el hecho de ser el primero en entrar en la defensa central», dijo el exjugador de la selección alemana en Magenta sobre el defensa central del Real Madrid, relegado a un segundo plano.

    Antes del torneo, Lothar Matthäus había expresado preocupación por el comportamiento polémico de Rüdiger en los últimos tiempos, dentro y fuera del campo. Al preguntarle si veía riesgo de conflicto en la convocatoria de la DFB, el jugador con más partidos internacionales respondió: «Hay que mencionar a Antonio Rüdiger, que en varias ocasiones ha hecho cosas que han dado lugar a titulares que no hacen falta y que nadie quiere leer. ¡Tiene que controlarse por completo en el Mundial!».

    Por ahora lo consigue, y eso satisface a Müller y al seleccionador.

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