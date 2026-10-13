Getty Images Sport
Traducido por
Memphis Depay se perderá el debut de Clarence Seedorf y se agrava la crisis del Corinthians por el descenso tras la goleada sufrida ante el Palmeiras
Una patada fruto de una rabieta provoca una suspensión inoportuna
Depay se perderá el primer partido de su nuevo entrenador al frente del equipo tras ser sancionado por lo ocurrido en la derrota del pasado fin de semana en el derbi ante el Palmeiras. El neerlandés fue amonestado por arremeter contra Vitor Roque lejos del balón durante la dura derrota del Alvinegro por 4-1. Esa acción le dejará fuera casi dos semanas, hasta el desplazamiento a Río de Janeiro a finales de octubre.
- IPA Sport
La misión de lograr la permanencia exige un cambio de rumbo sin precedentes
Una contundente derrota ante sus acérrimos rivales deja al club hundido en la 16.ª posición, con solo 32 puntos. ESPN Brasil informa de que Seedorf necesita ahora lograr el mejor porcentaje de victorias de su carrera como entrenador para alcanzar los 45 puntos que tradicionalmente garantizan la permanencia. Su mejor registro hasta la fecha fue del 53 % en el AC Milan, mientras que en sus posteriores etapas en Shenzhen, Deportivo La Coruna y Camerún nunca superó el 48 %.
Un entrenador laureado afronta un desafío monumental
Ofrecer al excentrocampista un contrato hasta diciembre de 2027 es una apuesta desesperada tras la destitución de Fernando Diniz. Lo que ocurre sobre el césped tampoco ayuda precisamente a su causa: Depay atraviesa una temporada desastrosa, con solo un gol y tres asistencias en 27 partidos entre su club y su selección. La presión aumenta rápidamente, ya que una racha de ocho derrotas consecutivas los deja empatados a puntos con Internacional en puestos de descenso.
- Fotoarena
La lucha por la permanencia depara enfrentamientos decisivos
Al menos hay buenas noticias para el Corinthians: Rodrigo Garro y Kaio Cesar vuelven tras cumplir sus sanciones para el decisivo duelo del próximo lunes contra el Vitoria, en el que está obligado a ganar. Después de ese partido en casa, en el Neo Quimica Arena, el Corinthians afrontará dos enfrentamientos directos por la permanencia ante el Vasco da Gama y el Mirassol. A falta de solo ocho partidos, cada punto cuenta para uno de los grandes históricos del país en su lucha por seguir en la máxima categoría.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias