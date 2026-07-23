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Memphis Depay quiere seguir en el Corinthians, pero una gran deuda frena su renovación
Los atolladeros financieros frenan la renovación de Memphis
Las negociaciones entre Depay y el Corinthians son críticas. El jugador quiere renovar, pero su continuidad depende de que el club pague los 6 millones de euros que le adeuda.
Según el periodista Samir Carvalho, el club quiere fraccionar el pago en 26 cuotas durante los dos años de contrato, pero el jugador lo rechaza. Esta discrepancia ha llevado al presidente a fijar un ultimátum: un solo acuerdo, no dos.
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El papel directo del delantero en las negociaciones
Ante el estancamiento de las negociaciones entre sus representantes y la directiva del Corinthians, Depay intervino para salvar el acuerdo. A una semana de que expirara su contrato, el jugador contactó directamente al presidente Osmar Stabile.
Según el periodista Fabio Lazaro, el entorno de Depay “juega duro”, así que el futbolista ha tomado las riendas e ignora otras ofertas mientras no haya acuerdo con el Corinthians.
Riesgos legales y desacuerdos en el Parque São Jorge
El equipo de Depay rechaza incluir la deuda en el nuevo salario por precaución legal: si no se paga y el caso llega a juicio, el club podría tener que abonarla en su totalidad.
Carvalho lo resume así: «La deuda impide que Memphis renueve hoy con Corinthians. Si se fracciona en el contrato, renovará; si ambas partes se mantienen firmes en no hacerlo, la negociación acabará».
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Incertidumbre entre bastidores en el club
Las negociaciones con Depay muestran un ligero desbloqueo, pero el Corinthians aún no es optimista. El jugador sigue de vacaciones tras el Mundial 2026 con Países Bajos y aún no ha regresado a Brasil.
Lazaro subrayó que una resolución definitiva aún parece lejana, a pesar de la urgencia del calendario, y añadió: «La situación no está cerrada, obviamente, pero ya no está estancada; se ha desbloqueado un poco, aunque todavía no va por buen camino para resolverse de la noche a la mañana».
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