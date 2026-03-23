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Memphis Depay explica por qué estaba usando el MÓVIL mientras estaba sentado en el banquillo del Corinthians, en un vídeo en el que se ve al cuerpo técnico aparentemente regañando a la estrella holandesa
Salida prematura y drama en la banda
El partido de alto riesgo del Campeonato Brasileño que enfrentó al Corinthians y al Flamengo en el Neo Quimica Arena se vio empañado por una lesión temprana de su jugador estrella. La noche de Depay terminó prematuramente en el minuto 22, cuando se vio obligado a abandonar el terreno de juego por un contratiempo físico, poco después de que Yuri Alberto empatara el gol inicial de Lucas Paquetá. El partido terminó finalmente en empate a 1-1, lo que prolongó la racha sin victorias del Timao a seis partidos, pero el verdadero tema de conversación surgió más tarde, en la segunda parte. Las cámaras de televisión captaron a Depay absorto en su teléfono móvil mientras estaba sentado en el banquillo, lo que provocó un enfrentamiento visible en el que el personal del club pareció regañar al holandés por usar su dispositivo, dado que probablemente habría sido captado por las cámaras de televisión.
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Vía directa a la selección nacional
Tras el pitido final, Depay recurrió a las redes sociales para explicar que el uso de su teléfono se debía a una necesidad profesional y no a una falta de disciplina. Reveló que, tras ser sustituido, se puso inmediatamente en contacto con especialistas para evaluar su estado físico de cara al próximo parón internacional. «Solo para aclarar, el momento en que utilicé el teléfono fue únicamente para comunicarme con el equipo médico de los Países Bajos en ese momento», explicó. «Salí al campo para mostrar mi apoyo al equipo, aunque podría haberme quedado en el vestuario debido a la lesión. Yo también estoy molesto por el resultado del partido, pero seguimos trabajando para que lleguen días mejores. ¡Tmj!»
Títulos en el Corinthians, pero siguen las lesiones
Desde su sonada llegada en septiembre de 2024, Depay ha justificado su audaz fichaje por el Corinthians al acumular la impresionante cifra de 20 goles y 15 asistencias en 77 partidos con el equipo. El jugador de 32 años ha sido un catalizador para la conquista de títulos, impulsando al club a una racha repleta de trofeos que incluye el Campeonato Paulista (2024-25), la Copa de Brasil (2025) y la Supercopa de Brasil (2026). Sin embargo, su impacto se ha visto frecuentemente interrumpido por persistentes problemas físicos, ya que la estrella de la Oranje se perdió 18 partidos tras pasar un total de 95 días de baja por diversas lesiones en los isquiotibiales y el tobillo a lo largo de su etapa en Sudamérica.
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Preparativos para el Mundial
El momento en que se ha producido esta última lesión resulta especialmente preocupante, ya que Depay se estaba preparando para incorporarse a la selección de los Países Bajos de cara a los importantes partidos amistosos contra Noruega y Ecuador. Estos encuentros constituyen una preparación fundamental de cara al Mundial de 2026, y el hecho de que el delantero se haya puesto inmediatamente en contacto con el cuerpo médico de la selección holandesa pone de relieve la importancia de su papel en los planes internacionales de Ronald Koeman. Queda por ver si el delantero se retirará de la última convocatoria debido a este contratiempo.
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