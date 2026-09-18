Aunque Memphis es la gran ausencia en los titulares, no es el único veterano descartado. Marten de Roon y Wout Weghorst también se han quedado fuera. En el frente de las lesiones, Frenkie de Jong sigue de baja por el problema de rodilla que sufrió durante el Mundial, lo que significa que el reencuentro entre el centrocampista y su exentrenador en el Barcelona tendrá que esperar. Mats Wieffer también está ausente por lesión, mientras que la carrera internacional de Stefan de Vrij parece estar llegando a su fin tras su marcha a Grecia. Sin embargo, la convocatoria se ve reforzada por el regreso de Jurrien Timber, que estuvo mucho tiempo de baja, incluido el Mundial, por una grave lesión de rodilla.

La inclusión de jóvenes talentos ha sido el principal foco de la primera convocatoria de Xavi. Ruben van Bommel, hijo del exinternacional de Oranje Mark van Bommel, ha sido recompensado por un fulgurante inicio de temporada con el PSV Eindhoven. Tras regresar de una lesión del ligamento cruzado, el joven ya suma dos goles y dos asistencias en la liga.

Del mismo modo, Gjivai Zechiel se ha abierto paso en los planes después de consolidarse como titular habitual en el Feyenoord. El técnico centrocampista ha mostrado un instinto depredador de cara a portería, viendo puerta ya en cinco ocasiones esta temporada.