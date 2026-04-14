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Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Moataz Elgammal

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«¡Mejor que un gol!»: Marquinhos elogia su despeje «decisivo» tras eliminar al Liverpool de la Liga de Campeones

Paris Saint-Germain
Marquinhos
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Liverpool
Liga de Campeones

El capitán del París Saint-Germain, Marquinhos, dijo que su salvada ante el Liverpool fue «mejor que un gol», tras llevar al campeón de Europa a una victoria 2-0 en Anfield el martes. Esa acción clave dio al club francés un global 4-0 en la eliminatoria de la Liga de Campeones y eliminó de nuevo a los Reds.

  • Los campeones dominantes conquistan Anfield

    El defensa central brasileño, de 31 años, dio una lección de marca en el partido de vuelta de cuartos, disputado el martes. El París Saint-Germain eliminó al Liverpool en Anfield por segunda temporada consecutiva. El vigente campeón francés mostró su categoría al ganar 2-0 y cerrar la eliminatoria 4-0. En la primera parte, Marquinhos salvó un remate local, y luego Ousmane Dembélé marcó los dos goles visitantes.

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    El momento decisivo de un defensa

    El defensa declaró a Canal+ que se sentía muy orgulloso de su acción decisiva. El bloqueo llegó con el marcador 0-0.

    «Para un defensa, es mejor que un gol. Son los momentos que más disfruto. Safonov hizo una parada, hubo un rebote, me giré y vi llegar a Van Dijk. Solo tuve el reflejo de lanzarme al balón e intentar detenerlo. Son detalles que cambian un partido», afirmó Marquinhos.

  • Impresionantes estadísticas defensivas

    Más allá de esa jugada destacada, el veterano central registró estadísticas defensivas excepcionales durante los 90 minutos. Marquinhos sumó ocho intervenciones defensivas decisivas: cuatro despejes cruciales y dos tiros bloqueados, neutralizando las amenazas del rival. Además, no fue superado en ningún regate, lo que demostró su gran fiabilidad en la zaga.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    De cara a las semifinales

    Tras este contundente triunfo, el club se ha asegurado su pase a las semifinales. El PSG espera ahora al ganador del enfrentamiento entre el Bayern y el Real Madrid. El Bayern parte con ventaja tras ganar 2-1 en el partido de ida en el Santiago Bernabéu.

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