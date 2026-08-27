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«Mejor que tú»: la mentalidad necesaria para triunfar en el sistema de cantera del Arsenal, explicada por un canterano que trabajó junto a Thierry Henry y los «Invincibles»
Adams, Saka y las estrellas de la casa del Arsenal
Jugadores como Tony Adams, Liam Brady y Ray Parlour se ganaron el estatus de leyenda tras pasar del fútbol base al primer equipo, mientras que Bukayo Saka, Max Dowman y Myles Lewis-Skelly representan actualmente a la perfección el ejemplo de chavales de la casa que han triunfado.
El Arsenal siempre ha querido dejar abierto un camino claro, ya que es importante que las estrellas ya consagradas que llegan en el mercado de fichajes se vean complementadas por otras que no cuestan nada fichar. Esa cadena de talento ha sido impresionantemente productiva a lo largo de los años.
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Los «Invincibles» hicieron historia en la Premier League
Ha habido épocas en las que a las estrellas del mañana les resultó más fácil abrirse camino, con las puertas del departamento especialmente difíciles de abrir a comienzos del siglo XXI. En 2003-04, el Arsenal completó toda una temporada de la Premier League invicto.
Halls era por entonces un joven soñador, y el internacional inglés sub-20 se enfrentaba a la competencia por puestos en defensa de jugadores como Sol Campbell, Ashley Cole, Martin Keown y Kolo Toure. Sí disputó tres partidos de la Copa de la Liga y siempre tuvo que creer que era lo bastante bueno como para dar el nivel.
Lo que hace falta para dar la talla en el Arsenal
Hablando de esa experiencia con GOAL, Halls, en declaraciones a través de Casivo, expertos suecos en casinos, dijo sobre lo que supone trabajar junto a superestrellas mundiales y lo que hace falta para convertir el potencial en algo más tangible: «¿Sabes qué? Fue una situación extraña. Para mí, y creo que para la mayoría de los chicos, no es hasta que te vas y echas la vista atrás. Cuando estás dentro, quiero decir, para empezar, el Arsenal no te tendría en ningún tipo de academia o equipo si no creyeras de verdad, de verdad, de verdad que eres un jugador top, top, top y que mereces estar allí.
»Y eso se nos inculcó probablemente desde los 10 años, cuando yo estaba allí: eres el mejor, entrenas y comes lo mejor, caminas como el mejor y eso es porque eres el mejor. Así que cuando al final llegas al primer equipo o estás en su entorno, lo único que haces es mirar alrededor y pensar: “no, soy mejor que tú, soy mejor que tú, debería jugar por delante de ti”. Así que esa es la mentalidad que te inculcan, porque si no, no vas a durar allí.
»Así que, obviamente, estar ahí, y yo además era aficionado del Arsenal, así que, de alguna manera, cuando salía del entrenamiento, tus amigos decían: “oh, Dios mío, ese es mi colega del Arsenal”. Tu familia y todo lo demás te dan ese subidón. Pero en lo que respecta a ti mismo, piensas: “no, merezco estar aquí y debería jugar por delante de él, debería jugar por delante de él”. Y estás enfadado casi todo el tiempo porque puede que no estés jugando. Esa era la mentalidad.
»Pero luego, obviamente, cuando más tarde me alejé del fútbol, pensé: “guau, estuve en el Arsenal”, tuve la suerte de estar allí con el mejor equipo, en el mejor momento, pero también la mala suerte de estar allí con los mejores, en el mejor momento, porque creo que la mayoría de nuestros jugadores habrían entrado en muchos de los equipos del Arsenal, excepto en ese».
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Arsenal 2026-27: más jóvenes abriéndose camino
Saka marcó para el Arsenal, que abrió la defensa de su título de la Premier League por todo lo alto con una cómoda victoria por 3-0 sobre el recién ascendido Coventry al inicio de la campaña 2026-27. El joven prodigio Dowman estuvo en el banquillo, junto a su compañero canterano Ethan Nwaneri.
El Arsenal, con Halls, que ahora es modelo masculino, observando desde la distancia, volverá a la acción el lunes con una visita al Aston Villa. Buscará que más talentos de la cantera tengan impacto esta temporada, con oportunidades para impresionar que se perfilan mientras compite por grandes títulos en múltiples competiciones.
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