El Dortmund abrió su campaña en la fase de liga de la Champions League con una dramática victoria por 3-2 sobre el Villarreal en el Signal Iduna Park el martes por la noche. El equipo local se adelantó gracias a un gol en propia puerta de Renato Veiga antes de que Santiago Mourino empatara, y después Guirassy marcó dos veces, primero con un remate a bocajarro y luego de penalti. La movida noche del delantero terminó con un gol en propia puerta accidental en los últimos minutos, cuando un despeje de Gregor Kobel se desvió en su cara y acabó dentro.