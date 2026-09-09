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¡Mejor que Lewandowski! Serhou Guirassy alcanza un hito especial en la trepidante victoria del Borussia Dortmund
El delantero alcanza la cifra de 100 goles
El Dortmund abrió su campaña en la fase de liga de la Champions League con una dramática victoria por 3-2 sobre el Villarreal en el Signal Iduna Park el martes por la noche. El equipo local se adelantó gracias a un gol en propia puerta de Renato Veiga antes de que Santiago Mourino empatara, y después Guirassy marcó dos veces, primero con un remate a bocajarro y luego de penalti. La movida noche del delantero terminó con un gol en propia puerta accidental en los últimos minutos, cuando un despeje de Gregor Kobel se desvió en su cara y acabó dentro.
- kolbert-press
La estrella guineana supera a Lewandowski
El doblete decisivo llevó a Guirassy a 64 goles en 100 partidos oficiales con el BVB, al tiempo que elevó su cifra en la Champions League con el club a 19 goles en 25 encuentros, superando así los 17 de Lewandowski. En declaraciones a Primetras el pitido final, el delantero de 30 años comentó: "Estoy muy, muy feliz de haber disputado cien partidos con el Dortmund. Ni siquiera me había dado cuenta. Por supuesto, es algo muy especial superar el récord de Lewandowski, porque es un gran delantero".
El prolífico delantero reflexiona sobre la victoria
Este hito histórico consolida la notable regularidad europea de Guirassy desde su llegada desde el Stuttgart en 2024, situándolo segundo en la clasificación histórica de goleadores del Dortmund en la Champions League, solo por detrás de Marco Reus, con 24 goles. Al reflexionar sobre el frenético encuentro y su tardío gol en propia puerta accidental contra el conjunto de La Liga, el delantero añadió: «Esta noche ha sido un partido extraño, un partido loco. Podríamos haberlo hecho mejor, pero estamos contentos con la victoria».
- Getty Images Sport
El Dortmund defiende su arranque perfecto
El Dortmund vuelve ahora a centrar su atención en la Bundesliga este fin de semana, cuando reciba al Paderborn en el Signal Iduna Park. El Dortmund busca preservar su inicio perfecto en la temporada doméstica, tras haber sumado seis puntos en sus dos primeros partidos. El gran momento de forma de Guirassy en ataque volverá a ser clave, ya que el conjunto local aspira a mantener su puesto en lo más alto de la tabla.
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