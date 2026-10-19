ZUMA Press Wire
Traducido por
¡Mejor que Jude! Yan Diomande pulveriza el récord de Bellingham: la joven promesa del Real Madrid hace historia en la goleada al Sevilla
El Madrid golea al Sevilla con comodidad
El equipo de Jose Mourinho firmó una de sus mejores actuaciones de la temporada para imponerse al Sevilla en la capital española. El conjunto local se mostró implacable y aprovechó el partido para ganar un impulso vital antes del inminente enfrentamiento con el Barcelona.
Arda Guler abrió el marcador para el Real Madrid tras aprovechar una precisa jugada por la banda de Diomande. Kylian Mbappe tomó entonces las riendas del encuentro y marcó un doblete decisivo que dejó el partido fuera del alcance de los visitantes.
Sin embargo, fue el adolescente marfileño quien protagonizó el momento decisivo. Tras una potente carrera en solitario por la banda, el extremo recortó hacia dentro y fusiló la portería con la derecha para sellar una victoria contundente.
- AFP
Escribiendo su nombre en la historia
Con su asistencia a Guler y su gol, Diomande inscribió su nombre en la ilustre historia del gigante español. Con solo 19 años y 338 días, el internacional con Costa de Marfil es ahora el jugador más joven del Real Madrid en este siglo en marcar un gol y dar una asistencia en un mismo partido de LaLiga en este siglo.
Este notable hito le permite superar la anterior marca de Bellingham. El centrocampista inglés había establecido el récord con 20 años y 51 días, pero el extremo adolescente ha rebajado esa marca de forma espectacular. El logro pone de relieve el gran cambio de rumbo del joven tras un comienzo complicado en el Bernabéu.
Mourinho exige más pese al elevado precio
Pese a la noche histórica, Mourinho se apresuró a rebajar las expectativas en torno a su fichaje millonario. El técnico portugués reconoció la enorme presión que pesa sobre el adolescente, pero subrayó que el delantero sigue siendo un talento por pulir al que le queda mucho por mejorar.
«Tiene mucho margen de mejora; es joven, es ingenuo y todavía está en proceso de formación», explicó Mourinho. «En lugar de jugar con el número 25 a la espalda, juega con los 125 o 130 millones que pagaron por él».
El entrenador señaló la toma de decisiones y la serenidad en el último tercio del campo como aspectos clave en los que debe progresar, aunque estableció una comparación favorable con otra estrella del Real Madrid. «Recuerdo muy bien a Vinicius [Junior] cuando llegó al Real Madrid», añadió Mourinho. «Dos o tres años después, Vinicius se había convertido en un jugador de auténtica talla mundial».
- Anadolu Agency
La inminente prueba del Clásico y los reajustes tácticos
El Real Madrid debe centrarse ahora rápidamente en el esperado Clásico de la próxima semana contra el Barcelona. Para Diomande, el futuro inmediato ofrece una oportunidad de oro para afianzarse en el once titular mientras Vinicius Junior cumple lo que le resta de una sanción de cuatro partidos en competiciones nacionales.
Cuando el brasileño pueda regresar, Mourinho se enfrentará a un dilema táctico. El marfileño podría verse obligado a adaptarse a un puesto en la banda derecha para dar cabida a su compañero, por lo que será crucial que mantenga este alto nivel de regularidad ante su máximo rival.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias