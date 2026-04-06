Pardew ha hecho una afirmación audaz sobre el techo de Dowman. Tras ver al joven dominar con la selección inglesa sub-19 y causar un gran impacto en el primer equipo de Arteta, el exentrenador del Newcastle United cree que el nivel actual del centrocampista supera lo que Bellingham demostró a esa edad.

En declaraciones a talkSPORT, Pardew afirmó: «Lo sitúo por encima de Jude Bellingham, en el sentido de que es el mejor que he visto en la franja de edad de la que hablamos. Hay que pensar que, bueno, yo vi a Ronaldo en el Tournoi de France de 1997. Destacaba con creces en su grupo de edad. Dowman destaca con creces en su grupo de edad».