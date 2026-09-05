En un giro que levantará ampollas en toda Cataluña, Casado ha expresado su absoluta sorpresa por las infraestructuras disponibles en el recién ascendido Deportivo de A Coruna. El centrocampista de 22 años, que ha desarrollado toda su carrera formativa en la mundialmente conocida academia La Masia del Barcelona, sugirió que su nuevo hogar supera incluso los estándares marcados por el conjunto azulgrana.

Durante una visita guiada por el complejo de entrenamiento junto a otro recién llegado, Jose Maria Gimenez, y el director deportivo Fernando Soriano, Casado se quedó clavado al entrar en el vestuario del primer equipo. Visiblemente impresionado por la instalación en Galicia, se escuchó al centrocampista decir: "Esto es mejor que el Barça y que todo". El comentario fue tan llamativo que Soriano se vio obligado a comprobarlo de nuevo, preguntándole al jugador: "¿De verdad?". La respuesta de Casado fue tajante: "Sí, en serio".



