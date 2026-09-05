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«¡Mejor que el Barcelona!» - Marc Casado lanza un sorprendente dardo a La Masia mientras el centrocampista queda impresionado con las instalaciones del Deportivo La Coruña tras su salida este verano
La sorprendente afirmación sobre las instalaciones de un canterano de La Masia
En un giro que levantará ampollas en toda Cataluña, Casado ha expresado su absoluta sorpresa por las infraestructuras disponibles en el recién ascendido Deportivo de A Coruna. El centrocampista de 22 años, que ha desarrollado toda su carrera formativa en la mundialmente conocida academia La Masia del Barcelona, sugirió que su nuevo hogar supera incluso los estándares marcados por el conjunto azulgrana.
Durante una visita guiada por el complejo de entrenamiento junto a otro recién llegado, Jose Maria Gimenez, y el director deportivo Fernando Soriano, Casado se quedó clavado al entrar en el vestuario del primer equipo. Visiblemente impresionado por la instalación en Galicia, se escuchó al centrocampista decir: "Esto es mejor que el Barça y que todo". El comentario fue tan llamativo que Soriano se vio obligado a comprobarlo de nuevo, preguntándole al jugador: "¿De verdad?". La respuesta de Casado fue tajante: "Sí, en serio".
- Getty Images Sport
Los detalles del traspaso y la decisión de Hansi Flick
El movimiento pone fin a un largo verano de incertidumbre para Casado, a quien se le comunicó a principios de la pretemporada que no entraba en los planes inmediatos de Flick. Pese a la preferencia del técnico alemán por otras opciones en el puesto de pivote, Casado se mostró en un principio reacio a dejar el Camp Nou.
No se trata solo de una simple cesión para su desarrollo, ya que el Deportivo se ha asegurado una participación importante en el futuro del jugador. El acuerdo incluye una opción de compra de 30 millones de euros, lo que sugiere que el club gallego ve a Casado como una pieza clave a largo plazo de su proyecto y no como una solución temporal.
Rechazando el interés internacional por LaLiga
La llegada de Casado a Riazor está considerada un gran golpe para el Deportivo, especialmente teniendo en cuenta el nivel de competencia por su fichaje. A lo largo del mercado de verano, el centrocampista defensivo recibió varias ofertas del extranjero, incluidas propuestas lucrativas de clubes de Inglaterra, Turquía y Arabia Saudí. Incluso al gigante de la Bundesliga RB Leipzig se le atribuyó un serio interés en el español antes de que finalmente se cerrara su llegada al Dépor.
En última instancia, el atractivo de seguir en España y unirse a un proyecto ambicioso fue demasiado como para rechazarlo. Antes de partir hacia su nuevo destino, Casado habló con los periodistas en el aeropuerto de El Prat para aclarar cuál era su estado de ánimo ante la transición. Se mostró entusiasmado con la oportunidad que se le presenta y afirmó: «Es un proyecto muy bueno. Tengo muchas ganas de empezar».
- Ricardo Larreina Amador
De cara al nuevo desafío
El Deportivo tiene grandes esperanzas puestas en su nuevo fichaje y ha elogiado su versatilidad y su capacidad técnica. El comunicado oficial del club destacó que, pese a su edad, aporta una gran experiencia de élite, al afirmar: "Pese a su juventud, ya llega con una notable experiencia en el fútbol de élite y un impresionante palmarés, que incluye dos títulos de LaLiga, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.
"Con su fichaje, el Dépor incorpora a la plantilla a un jugador muy prometedor y versátil, pero que ya está acostumbrado al fútbol del más alto nivel y con experiencia tanto en competiciones nacionales como internacionales".
La contundente comparación de Casado entre las instalaciones de ambos clubes probablemente añada un aliciente extra a cualquier futuro enfrentamiento entre los dos equipos, pero por ahora su atención sigue centrada únicamente en su debut. El conjunto gallego ha disfrutado de un sólido inicio de campaña, y la exestrella de La Masia podría hacer su primera aparición tan pronto como este sábado ante el Villarreal.
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