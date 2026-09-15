«Medirse con los mejores»: Gian Piero Gasperini saborea el duelo de la Roma con el Inter

De cara al feroz choque, el técnico italiano se mostró encantado con la oportunidad de medir el progreso de su equipo ante uno de sus rivales por el título. En declaraciones a DAZN Italia, Gasperini dijo: «Tenemos unos días para prepararlo. La temporada pasada hubo una gran diferencia entre los equipos, sobre todo cuando nos arrollaron en el partido de vuelta, pero ahí fue donde nació la verdadera Roma, con una escalada a partir de entonces en cuanto a resultados, actitud y mentalidad».

El experimentado entrenador añadió: «Está claro que el Inter es la referencia de esta liga, un equipo fuerte al que todo el mundo señala como el mejor de Italia, aunque yo creo que el Como se está acercando. Es una oportunidad para nosotros de medirnos con los mejores y demostrar que podemos hacerlo mejor que en las actuaciones recientes».