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Adhe Makayasa

Traducido por

«Medirse con los mejores»: Gian Piero Gasperini saborea el duelo de la Roma con el Inter

G. Gasperini
Roma vs Inter Milán
Roma
Inter Milán
Serie A

El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, está deseando poner a prueba las aspiraciones al título de su equipo ante el Inter después de prolongar su inicio perfecto de campaña en la Serie A. La Roma mantuvo el liderato con una sólida victoria por 2-0 sobre el Torino el lunes por la noche, preparando un atractivo duelo entre los dos únicos clubes que presumen de un balance perfecto en la máxima categoría del fútbol italiano.

  • La Roma mantiene su arranque perfecto

    Los goles en la segunda parte de Donyell Malen y Niccolo Pisilli guiaron a la Roma a una victoria por 2-0 sobre el Torino el lunes por la noche. La disciplinada actuación permitió al equipo de Gasperini conservar su puesto en lo más alto de la Serie A gracias a una mejor diferencia de goles. Ese impulso prepara un duelo clave en la cima de la clasificación contra un Inter igualmente en forma el próximo fin de semana.

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  • imago-sport-1082826708.jpgIPA Sport

    Gasperini da la bienvenida a una prueba exigente

    De cara al feroz choque, el técnico italiano se mostró encantado con la oportunidad de medir el progreso de su equipo ante uno de sus rivales por el título. En declaraciones a DAZN Italia, Gasperini dijo: «Tenemos unos días para prepararlo. La temporada pasada hubo una gran diferencia entre los equipos, sobre todo cuando nos arrollaron en el partido de vuelta, pero ahí fue donde nació la verdadera Roma, con una escalada a partir de entonces en cuanto a resultados, actitud y mentalidad».

    El experimentado entrenador añadió: «Está claro que el Inter es la referencia de esta liga, un equipo fuerte al que todo el mundo señala como el mejor de Italia, aunque yo creo que el Como se está acercando. Es una oportunidad para nosotros de medirnos con los mejores y demostrar que podemos hacerlo mejor que en las actuaciones recientes».

  • Malen entra en los libros de historia

    La prolífica racha de Malen sigue justificando el desembolso de 25 millones de euros del club paraficharlo de forma permanente procedente del Aston Villa en mayo de 2026, después de una brillante cesión en la que marcó 15 goles en 20 partidos.

    Tras elevar su cuenta a seis goles esta temporada, el delantero neerlandés se convirtió en apenas el tercer jugador en la historia de la Roma en marcar más de cinco veces en las cuatro primeras jornadas de la Serie A, igualando a Pedro Manfredini en 1960-61 y a Francesco Totti en 2001-02. Su eficacia de cara a gol se ha convertido en el punto focal del planteamiento táctico de Gasperini en el último tercio del campo.

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  • imago-sport-1083347277.jpgJonathan Moscrop

    El Olímpico acoge un duelo en la cumbre

    La Roma se prepara ahora para recibir al Inter en el Stadio Olimpico en la quinta jornada de la temporada de la Serie A. Respaldados por una sólida dinámica tanto en el ámbito nacional como en el continental, los giallorossi aspiran a aprovechar el factor campo para dar un golpe importante en la carrera por el Scudetto. Mientras, los visitantes llegan a la capital decididos a frenar la buena racha de los locales y hacerse con el liderato.

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