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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Medio campo de la Juventus: Brahim Díaz obsesiona a Spalletti, quien también sigue a Kessie, Brozović y Matić

Juventus
Fichajes
B. Diaz
F. Kessie

Se trabaja en reforzar el centro del campo y la zona de tres cuartos, pero antes Carnevali y Massara deben gestionar las salidas.

Tras reestructurar de nuevo la dirección del club —con Giovanni Carnevali como consejero delegado y Frederic Massara al frente del área deportiva—, la Juventus debe reconstruir el centro del campo. Ahora el foco está en la portería (Dibu Martínez o Vicario), la defensa (Lucumí o Solet) y el ataque (Vlahovic y Kolo Muani), pero el centro del campo necesita refuerzos.


Carnevali y Massara tienen varias incógnitas:¿qué pasará con Douglas Luiz y Arthur? ¿Salirá Koopmeiners? ¿Es prescindible Thuram? ¿Convenirán las cesiones de Adzic y Miretti? Sea cual sea el desenlace, solo hay dos certezas: Manuel Locatelli y Weston McKennie. Por ello, la Juventus necesita fichar tres perfiles: un centrocampista sólido y de calidad, un director de juego —joven o experimentado— que pueda sustituir a Locatelli o jugar a su lado, y, sobre todo, un mediapunta capaz de actuar entre líneas, tal como quiere Luciano Spalletti.


  • MEDIO CENTRAL Y MEDIO CREATIVO

    Para el primer perfil, en los últimos días ha vuelto a sonar el nombre del mediocampista alemán Leon Goretzka, libre tras dejar el Bayern de Múnich. Su fiabilidad convence, pero no su salario: pide 8 millones por temporada. Para el mediocampista defensivo, tras descartar al costoso Morten Hjulmand —traspasado del Sporting de Lisboa al Atlético de Madrid por 40 millones más 5 en bonificaciones—, la Juventus vuelve a valorar a Franck Kessie, que desea regresar a Italia tras su paso por Arabia y se ofrece al club. En la Juve cuenta con el visto bueno de Massara, que ya lo tuvo en el Milan. Otra opción con experiencia, conocida por Carnevali, es Nemanja Matic (1988), cuyo contrato con el Sassuolo vence dentro de un año. Aunque cuenta con pocos minutos, puede aportar la organización que busca la Juventus. Por último, entre los viejos conocidos del fútbol italiano destaca Marcelo Brozović, croata exjugador del Inter nacido en 1992, libre tras dejar el Al-Nassr.


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  • EL MEDIO OFENSIVO

    Por último, el mediapunta: la posición más delicada y la que más echa en falta la Juventus, una obsesión táctica para Spalletti. Uno de los objetivos sigue siendo Brahim Díaz, que esta noche jugará con Marruecos contra Francia en los cuartos de final del Mundial. La operación es compleja: el Real Madrid pide 40 millones y el jugador solo se iría si Mourinho lo margina.


    Mientras, la Juventus ha descartado a Arthur Atta, que ficharápor la Fiorentina procedente de la Udinese.


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