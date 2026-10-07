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«Me voy orgulloso»: Pedro, leyenda del Barcelona y del Chelsea, se retira del fútbol a los 39 años
Un viaje legendario llega a su fin
Uno de los ganadores más humildes y exitosos del fútbol ha puesto oficialmente fin a su carrera como jugador. Pedro, el hombre que lo ganó todo con su club y con su selección, al levantar tanto el Mundial de 2010 como la Eurocopa de 2012 con España, anunció su retirada el miércoles a los 39 años.
El anuncio llega tras un breve periodo de reflexión después de que expirara su contrato con la Lazio a principios de este verano. En una emotiva publicación compartida con sus millones de seguidores en las redes sociales, Pedro expresó un profundo sentimiento de gratitud por la vida que ha llevado desde que irrumpió en la escena como un incansable joven de Tenerife. Escribió: "Siento que ha llegado el momento. El momento de dar un paso adelante y comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Me voy orgulloso de haber vivido mi sueño y de todas las personas que estuvieron a mi lado para hacerlo posible. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz".
Al reflexionar sobre sus modestos comienzos y la enorme magnitud de su éxito posterior, el vídeo de Pedro recordó el momento en que pisó por primera vez el terreno de juego con el Barcelona. El veterano atacante recordó los nervios y la emoción de su debut, subrayando cuánto había avanzado desde aquellos primeros días en Cataluña. "Aún hoy recuerdo el ruido, a miles de personas en la grada y a un chico de 20 años de Tenerife esperando en la banda, justo aquí. Aquel día pisé un campo de fútbol y abrí las puertas a otra vida. En ese momento era imposible imaginar lo que iba a pasar después", afirmó.
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El legado de Pedro está inextricablemente ligado a la era dorada del Barcelona, donde formó parte de lo que posiblemente fue el mejor equipo de clubes de la historia. Durante su brillante etapa en el Camp Nou, el español conquistó cinco títulos de LaLiga, tres Copas del Rey y tres Champions League, entre muchos otros honores. Su éxito continuó en Inglaterra con el Chelsea, donde añadió a su impresionante palmarés un título de la Premier League, una FA Cup y una Europa League.
En su mensaje de retirada, el español no tardó en reconocer la importancia de su etapa en la capital catalana y el orgullo que sintió al representar a España en los escenarios más grandes. Echó la vista atrás a su etapa cargada de títulos con una sensación de asombro, al admitir que sus logros superaron sus sueños de infancia más salvajes. «Formar parte del mejor Barça de la historia fue un privilegio. Lo ganamos todo y asombramos al mundo. Mi corazón siempre estará con el Barça. Y un día, casi sin creérmelo, me convertí en campeón del mundo y en titular en la final del Mundial», explicó.
Éxito en Londres y un nuevo comienzo
Cuando llegó el momento de dejar el Barcelona en 2015, Pedro llevó su talento a la Premier League y fichó por el Chelsea. Aunque algunos cuestionaban si podría adaptarse a la exigencia física del fútbol inglés, acalló rápidamente a sus críticos al convertirse en una pieza clave en Stamford Bridge. Para cuando colgó las botas, el español presumía de un notable balance a nivel de clubes de 187 goles y 113 asistencias en 776 partidos en todas las competiciones.
El extremo habló con cariño de su etapa en el Reino Unido y atribuyó a esa experiencia el haberle ayudado a madurar tanto dentro como fuera del campo. Mudarse a una nueva liga después de haber pasado toda su vida en España le brindó un desafío nuevo que afrontó plenamente. "Londres me enseñó a empezar de cero, a descubrir otra cultura y a crecer como persona", señaló, subrayando cuánto valoró el desarrollo personal que acompañó a su éxito deportivo en la Premier League.
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El capítulo italiano y la despedida final
El acto final de la ilustre carrera de Pedro tuvo lugar en Italia, donde logró la rara hazaña de jugar tanto en la Roma como en la Lazio. Tras una sola temporada con la Roma, protagonizó un controvertido cambio de acera en la ciudad para fichar por la Lazio en 2021.
Cambiando al italiano para dirigirse a sus últimos aficionados, Pedro dedicó un emotivo homenaje al país que lo acogió como un veterano ilustre de este deporte. «Italia... Italia tocó mi corazón. Llegué como un veterano y me tratasteis como a un hijo», dijo. Concluyó su mensaje de retirada con un amplio abanico de agradecimientos para quienes compartieron su camino. «Hoy vuelvo a donde todo empezó, para cerrar un capítulo maravilloso. Siento que es el momento adecuado. Gracias a mis compañeros: lo mejor no fueron los títulos, fuisteis todos vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que creyeron en mí. Gracias a los aficionados por todo su cariño. Y gracias a mis hijos, mi familia y mis amigos».
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