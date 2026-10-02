En una rueda de prensa tan distendida como reveladora, a Cucurella le preguntaron por su opinión sobre la próxima ceremonia del Balón de Oro. Con varios de sus compañeros entre los candidatos al mayor premio individual del fútbol, el defensor del Real Madrid podría haber optado por una respuesta diplomática.

En lugar de eso, decidió apoyarse en su carismática reputación y provocó las risas en la sala al sugerir que él sería el ganador más merecedor. "Si tuviera que votar, me votaría a mí mismo", bromeó durante su comparecencia ante los medios.

Y continuó: "Por suerte, es verdad que dos de los candidatos son compañeros míos y que gane el que lo merezca. Sea quien sea, voy a estar feliz y eso se lo dejo a los que votan. Seguro que, al tener compañeros, me llevo algún regalito por ayudarles a ganar".



