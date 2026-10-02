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«¡Me votaría a mí mismo!»: la estrella del Real Madrid Marc Cucurella bromea sobre su elección para el Balón de Oro después de admitir que dos nominados son sus compañeros de equipo
La pícara confesión de Cucurella sobre el Balón de Oro
En una rueda de prensa tan distendida como reveladora, a Cucurella le preguntaron por su opinión sobre la próxima ceremonia del Balón de Oro. Con varios de sus compañeros entre los candidatos al mayor premio individual del fútbol, el defensor del Real Madrid podría haber optado por una respuesta diplomática.
En lugar de eso, decidió apoyarse en su carismática reputación y provocó las risas en la sala al sugerir que él sería el ganador más merecedor. "Si tuviera que votar, me votaría a mí mismo", bromeó durante su comparecencia ante los medios.
Y continuó: "Por suerte, es verdad que dos de los candidatos son compañeros míos y que gane el que lo merezca. Sea quien sea, voy a estar feliz y eso se lo dejo a los que votan. Seguro que, al tener compañeros, me llevo algún regalito por ayudarles a ganar".
- AFP
Cucurella revela por qué los aficionados le han cogido cariño
El ascenso a la fama del defensa español ha estado marcado por su aspecto distintivo y su estilo de juego enérgico, pero sigue mostrándose humilde sobre su popularidad entre la afición española. Cuando le preguntaron por qué parece gustar tanto al público, admitió que no estaba del todo seguro del motivo.
«Bueno, no lo sé, la verdad», dijo. «Creo que quizá un poco por mi aspecto diferente, que llama la atención. Pero estoy contento por todo, no solo por la parte deportiva, sino también por la parte personal y el cariño que me da la gente. Sobre todo, seguir así y al final hacer feliz a la gente es algo muy bonito».
Su seleccionador, Luis de la Fuente, se mostró en la misma línea y se limitó a afirmar que «es una muy buena persona y un muy buen futbolista».
Adaptarse a la presión del Real Madrid
Aunque su rendimiento con España ha sido ejemplar, Cucurella fue sincero sobre los desafíos a los que se ha enfrentado desde que completó su traspaso millonario al Real Madrid. Al referirse a la percepción de que existe una diferencia en su nivel de rendimiento, Cucurella señaló que ha pasado mucho más tiempo trabajando dentro del sistema táctico de la selección que en su nuevo club.
«Creo que al final aquí, en la selección, he jugado muchos partidos. El Madrid es un club nuevo para mí y casi no hemos tenido pretemporada. Creo que he jugado menos de 10 partidos», explicó.
Después añadió: «Está claro que hay cosas que tengo que mejorar y que tengo que adaptarme a mis compañeros, pero voy a dar lo mejor de mí y a trabajar duro para que la versión que se ve aquí, en la selección, sea la misma que se vea en el Real Madrid».
- Getty Images Sport
Construyendo una nueva era en Madrid
Cucurella también habló del aumento de la presencia de jugadores del Real Madrid en la selección española, y el defensa se mostró satisfecho de ver a más compañeros de club recibir el reconocimiento de De la Fuente. «Al final, el Real Madrid es uno de los mejores clubes del mundo y eso conlleva tener jugadores en las selecciones nacionales», dijo Cucurella.
Concluyó: «Es cierto que en estos últimos tiempos ha habido poca participación pero, poco a poco, tener compañeros aquí es muy importante. Un club como el Madrid es lo que se merece. También hay jóvenes, en la cantera hay muy buenos jugadores que entrenan con nosotros y a ver si poco a poco tienen un papel protagonista y seguimos teniendo más compañeros aquí».
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