Los vídeos de mejores jugadas requieren muchas acciones destacadas. No basta un solo momento, se necesita una recopilación. Después de cada partido importante, Sergino Dest encarga a una empresa que recopile fragmentos para publicarlos en redes; esos fragmentos giran en torno a un sentimiento: la alegría.

Es lo que siente cada vez que deja en ridículo a un defensa. Es la emoción que le recorre el cuerpo cuando tiene al rival contra las cuerdas. Es la sensación que quiere transmitir a quien lo ve, porque hoy pocos la provocan. Cuando Dest sale al campo, busca dar espectáculo. Y esa mentalidad no cambia, ni siquiera en los Mundiales.

Por eso, tras vencer a Paraguay y Australia, sus jugadas destacadas no faltaron: regates, velocidad, toques de fantasía y pases de pared decisivos. Aunque juegue los partidos más importantes de su vida, Dest sigue siendo Dest; su estilo no cambia.

«Me siento libre», declaró recientemente el defensa de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos en el podcast Scuffed. «Ahora ya no importa; puedo intentarlo y, si pierdo el balón, lo pierdo. Si no, sigo a lo mío. Y eso me da la libertad de no pensar en qué pasaría si lo perdiera».

Con más libertad que nunca gracias a Mauricio Pochettino, la estrella del PSV la aprovecha al máximo. Y mientras la selección masculina de Estados Unidos se prepara para los retos de la fase eliminatoria, Dest es clave para mantener viva la alegría este verano.

«Siempre me gusta ir al ataque», afirmó Dest, «y, de esta forma, puedo ir al ataque un poco más».