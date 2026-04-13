«Me siento exactamente igual que ellos»: Dominik Szoboszlai se disculpa por el «malentendido» con la afición del Liverpool y explica su gesto de indiferencia tras la humillante derrota ante el Manchester City

Antes del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones entre Liverpool y PSG, Szoboszlai habló sobre el polémico momento de principios de mes: «Quizá fue un malentendido con los aficionados. No quise ofender a nadie; sé lo que el club significa para ellos y lo que ellos significan para el club.

Lo damos todo por los aficionados y, si fue un malentendido, pido disculpas. Ellos saben que siento lo mismo que ellos. Estamos con ellos y esperamos que ellos estén con nosotros».