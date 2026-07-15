Tras perder 2-0 ante España en la semifinal del Mundial 2026, Francia fue duramente criticada. En «Rothen s’enflamme» de RMC, Dugarry fue contundente con Deschamps y su equipo.

El campeón del mundo en 1998 se mostró furioso por la forma de perder y exigió más a una selección con tanto talento. Dugarry afirmó: «No es una derrota, no es una eliminación, es una humillación. Sabíamos que podíamos perder contra España, eso no es ningún problema, pero no de esta manera. Me siento estafado, engañado, burlado, traicionado...».