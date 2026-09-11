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«¡Me siento como en casa!» - Pedro Neto compromete su futuro con el Chelsea con una ampliación a largo plazo hasta 2032 tras su renacimiento con Xabi Alonso
Seguridad en Stamford Bridge para la estrella de Portugal
El Chelsea ha confirmado oficialmente que Neto ha firmado una ampliación de contrato con mejores condiciones, lo que le vincula al club hasta 2032 y añade un año más a su anterior acuerdo, que expiraba en 2031. El internacional portugués de 26 años se ha convertido en una pieza vital en el engranaje de Stamford Bridge Pedro Neto ha firmado una ampliación de contrato con el Chelsea hasta 2032 tras rendir a gran nivel en un nuevo rol de carrilero bajo las órdenes del entrenador Xabi Alonso en Stamford Bridge, participando con regularidad con el nuevo técnico Xabi Alonso.
El extremo, que se incorporó al Chelsea procedente del Wolverhampton Wanderers por 51,4 millones de libras en 2024, expresó su satisfacción por el nuevo acuerdo, destacando su vínculo emocional con el club y sus ambiciones de cara al futuro. Neto describió la firma del nuevo contrato como un «momento increíble» para su carrera y su vida personal. En declaraciones a los canales oficiales del club, dijo: «Me siento como en casa aquí. Siento que quiero conseguir más cosas aquí. Estoy realmente emocionado porque creo que podemos lograr muchas cosas juntos».
- AFP
La revisión interna da lugar a primas por contrato
Esta renovación supone el último paso en el continuo impulso del Chelsea por asegurar a sus estrellas clave con nuevos contratos, justo después de que el delantero Joao Pedro firmara unas condiciones mejoradas el mes pasado. El Chelsea ha ido asegurando a figuras importantes durante todo el año, después de haber dado nuevos contratos al capitán Reece James en marzo y al centrocampista Moises Caicedo en abril. El Chelsea está llevando a cabo actualmente una revisión interna exhaustiva de los contratos del primer equipo, una estrategia diseñada para recompensar a los jugadores que se han ganado de forma constante mejores condiciones gracias a su rendimiento sobre el terreno de juego.
Durante el mercado de fichajes más reciente, Neto fue vinculado con frecuencia con una salida del Chelsea, y, según se informó, entre los clubes que seguían su situación estaba el gigante de la Premier League Manchester City. Sin embargo, el portugués se quedó en el club y desde entonces ha visto cómo su cotización subía de forma significativa.
Alonso elogia la flexibilidad táctica
Alonso se ha mostrado muy claro a la hora de expresar su admiración por la contribución de Neto al equipo, especialmente por su capacidad para equilibrar el talento ofensivo con la responsabilidad defensiva. Al hablar sobre la evolución del papel de Neto antes del choque del sábado contra el Hull City, Alonso dijo: «Para mí, es un extremo. Puedes llamarlo extremo o carrilero porque tiene muchas cualidades. Puede jugar en la última línea y puede defender en la primera línea, así que tiene la capacidad de hacer muchas cosas. Es bueno en situaciones de uno contra uno, está marcando goles y tiene una ética de trabajo fantástica».
El planteamiento táctico del entrenador depende en gran medida de jugadores capaces de cubrir mucho terreno y pasar rápidamente de una fase del juego a otra, un perfil en el que Neto encaja perfectamente. Alonso señaló que seguía al jugador desde mucho antes de su propia llegada al club y añadió: «Se entiende muy bien con los jugadores que tiene a su alrededor. Lo conocía bien por ver muchos partidos del Chelsea. Con él, sabes que va a competir y quieres ese tipo de jugadores en tu equipo. Estoy muy contento con Pedro y con el trabajo que está haciendo».
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Los números de Neto en el Chelsea hasta ahora
Hasta ahora esta temporada, Neto ha disputado cinco partidos con el Chelsea en todas las competiciones y ha marcado dos goles. En total, el extremo portugués ha jugado 108 partidos en todas las competiciones con el Chelsea, en los que ha anotado 21 goles y ha ayudado al club a conquistar tanto la UEFA Conference League como el Mundial de Clubes de la FIFA.
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