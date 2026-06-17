La cuestión tocaba el núcleo del ADN del Red Bull. Klopp insistía en un juego de presión agresiva, máxima intensidad y defensa de cuatro, mientras que Werner defendía la opción de una defensa de tres. Según el informe, Klopp se habría sentido «ofendido personalmente» por esta afrenta.

Desde noviembre, su relación se paralizó y una convivencia productiva se hizo imposible.

Klopp reaccionó rápido y presionó para resolver el asunto, llegando a pedir en dos ocasiones —durante el parón invernal y en marzo— la destitución de Werner.