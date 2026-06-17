Sus distintas visiones sobre el estilo de juego de los sajones provocaron la ruptura definitiva. Klopp, que el verano pasado había defendido internamente fichar a Werner, se encontró con una resistencia inesperada por parte del exentrenador del Bremen.
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«Me sentí atacado personalmente»: salen a la luz nuevos detalles de la polémica entre Jürgen Klopp y Ole Werner en el RB Leipzig
La cuestión tocaba el núcleo del ADN del Red Bull. Klopp insistía en un juego de presión agresiva, máxima intensidad y defensa de cuatro, mientras que Werner defendía la opción de una defensa de tres. Según el informe, Klopp se habría sentido «ofendido personalmente» por esta afrenta.
Desde noviembre, su relación se paralizó y una convivencia productiva se hizo imposible.
Klopp reaccionó rápido y presionó para resolver el asunto, llegando a pedir en dos ocasiones —durante el parón invernal y en marzo— la destitución de Werner.
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Se prevé que Demichelis sustituya a Werner
El entrenador terminó la temporada en el banquillo del Leipzig gracias a un veto interno. El director deportivo, Marcel Schäfer, y el director general de Red Bull, Oliver Mintzlaff, evitaron su cese en plena campaña y aplazaron la decisión final.
Sin embargo, el plazo ya venció y, según se sabe, la decisión no favorece a Werner. Todo indica una separación.
En la búsqueda de su sucesor, Klopp tiene un papel clave. El gran favorito para el banquillo de Leipzig es un viejo conocido de la Bundesliga: Martin Demichelis.
Parece que el Leipzig tendrá que pagar una indemnización por Demichelis.
La relación entre el exjugador del Bayern y el entorno de Red Bull ya está en pleno apogeo. Klopp conoce al entrenador argentino en el Mallorca Country Club de Santa Ponca.
Allí juegan al pádel con frecuencia junto al hijo de Klopp, Marc. Según Bild, el técnico alemán ya preguntó hace semanas por los planes de futuro del argentino.
Sin embargo, la operación no será barata. Aunque Demichelis renovó con el RCD Mallorca hasta 2028, su contrato incluye una cláusula de rescisión.
De confirmarse su fichaje por el RB Leipzig, el club alemán debería pagar una indemnización millonaria a la entidad balear.