Sus distintas visiones sobre el estilo de juego de los sajones provocaron la ruptura definitiva. Klopp, que el verano pasado había defendido internamente fichar a Werner, se encontró con una resistencia inesperada por parte del exentrenador del Bremen.
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«Me sentí atacado personalmente»: nuevos detalles sobre la polémica entre Jürgen Klopp y Ole Werner en el RB Leipzig
La cuestión tocaba el núcleo del ADN del Red Bull. Klopp insistía en un juego de presión agresiva, máxima intensidad y defensa de cuatro, mientras que Werner defendía una línea de tres. Según el informe, Klopp se habría sentido «ofendido personalmente» por esta oposición.
Desde noviembre, su relación se paralizó y la convivencia se hizo inviable.
Klopp, que ya había sacado sus conclusiones, presionó para resolver el asunto y, según el informe, durante el parón invernal y en marzo pidió en dos ocasiones la destitución de Werner.
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Se prevé que Demichelis sustituya a Werner
El entrenador terminó la temporada en el banquillo del Leipzig gracias a un veto interno. El director deportivo, Marcel Schäfer, y el consejero delegado de Red Bull, Oliver Mintzlaff, evitaron su cese en plena campaña y aplazaron la decisión final.
Sin embargo, el plazo ya venció y, según se sabe, la decisión no favorece a Werner. Todo indica una separación.
En la búsqueda de su reemplazo, Klopp tiene un papel clave. El gran favorito para ocupar el banquillo de Leipzig es un viejo conocido de la Bundesliga: Martin Demichelis.
Parece que el Leipzig tendrá que pagar una indemnización por Demichelis.
La relación entre el exjugador del Bayern y el entorno de Red Bull ya está en pleno apogeo. Klopp conoce al entrenador argentino en el Mallorca Country Club de Santa Ponca.
Allí juegan al pádel con regularidad, al igual que Marc, el hijo de Klopp. Según Bild, el técnico alemán ya preguntó hace semanas por los planes de futuro del argentino.
Sin embargo, la operación no será barata. Aunque Demichelis renovó con el RCD Mallorca hasta 2028, su contrato incluye una cláusula de rescisión.
De confirmarse su fichaje por el RB Leipzig, el club alemán debería pagar una indemnización millonaria a la entidad balear.