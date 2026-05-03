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«Me sacaba de quicio»: cómo Paul Pogba superó las lesiones en el Mónaco y concluyó que «no hay quien lo pare»
Una frustración que no cesa
El regreso del jugador de 33 años a la Ligue 1 prometía ser una historia de redención, pero su cuerpo no siempre ha cooperado. Desde su fichaje por el Mónaco, el campeón del mundo ha sufrido constantes lesiones que han interrumpido su progreso y le han llevado a confesar su frustración durante la rehabilitación.
En una emotiva entrevista con Ligue 1 Plus, el centrocampista admitió su frustración: «Hubo momentos en los que pensé: “Ya está, esto me saca de quicio”. Hago todo lo que puedo, vengo, estoy aquí, y no se acaba, sigue y sigue. Me preguntaba: “¿Qué más tengo que hacer para evitar esto?”. Pero al final se trata de tiempo y paciencia. Hay que aguantar y no rendirse».
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La lucha por los minutos de juego
Desde el punto de vista estadístico, la temporada ha sido complicada para el francés, que ha tenido dificultades para encontrar su ritmo sobre el terreno de juego. Pogba solo ha disputado 115 minutos en seis partidos con el Mónaco ahora que la temporada llega a su fin, y su participación más larga se limitó a apenas 58 minutos en la victoria por 2-1 sobre el FC Metz del sábado.
Pese a ello, el exjugador de la Juventus agradece el apoyo de familiares y amigos, que lo animan a seguir adelante. «Tuve la suerte de tener a gente a mi alrededor, ya fuera mi familia o amigos cercanos, que me decían: “¿De qué estás hablando?”. Cuando veo los mensajes, ya sea en las redes sociales o al llegar a los estadios, me aplauden», añadió.
Negarse a marcharse
Pese a que expertos del fútbol francés califican su estado físico actual como una «pesadilla», Pogba asegura que su carrera no ha terminado.
Al pensar en su futuro, afirmó: «No puedo quedarme aquí. Quiero devolver ese amor y esa alegría a la gente».
Su contrato, vigente hasta 2027, sigue bajo escrutinio por su falta de disponibilidad.
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Encontrar la paz a través de la paciencia
El regreso de Pogba ha sido largo. Su calidad técnica sigue a la vista, pero las exigencias físicas de la Ligue 1 han dificultado su regreso al nivel de uno de los mejores creadores de juego del mundo.
Ahora entiende que, para mantenerse en la élite, debe cambiar su enfoque de la recuperación: prefiere avanzar despacio y evitar nuevas lesiones antes que apresurarse.