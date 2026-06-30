«Me revuelve el estómago»: Holanda criticada por sus «idiotas» carreras en la tanda de penaltis, mientras Marruecos acaba con su sueño de clasificarse para el Mundial de 2026

En declaraciones a la cadena holandesa NOS, Van Hooijdonk mostró su consternación por el colapso de la Oranje desde los 12 yardas en Monterrey. Tras un empate 1-1, Kluivert estrelló el balón en el poste, Timber falló y Bounou detuvo el débil tiro de Summerville, lo que dio la victoria 3-2 en los penaltis a los Leones del Atlas.

Su colega, el analista Ibrahim Afellay, coincidió: las estrellas actuales no resisten la presión de los penaltis en los torneos. Esta derrota marca la eliminación más temprana de los Países Bajos en un Mundial moderno y deja a sus aficionados devastados.