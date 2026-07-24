Defoe impresionó a la directiva del club con su trabajo como entrenador, pero circunstancias ajenas al terreno de juego le obligaron a dejar su cargo.

A través de su cuenta de Instagram, el exjugador del Tottenham Hotspur se despidió: «Por desgracia, las circunstancias me obligan a dejar el cargo.

Estoy muy orgulloso del trabajo realizado y sentía que estábamos construyendo algo especial.

Mi etapa en el Woking FC me ha abierto los ojos y me hará más fuerte para el próximo reto».