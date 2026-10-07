Harry Kane celebró por todo lo alto su 125.ª internacionalidad, al marcar dos goles en la victoria de Inglaterra por 3-0 ante Chequia en Wembley Stadium. El doblete permitió al capitán igualar al portero Peter Shilton como el jugador con más partidos de la historia de la selección masculina inglesa, al tiempo que amplió su récord goleador hasta los 91 tantos.

La victoria puso el broche a una exigente ventana internacional para el equipo de Thomas Tuchel.

«Fue la noche perfecta para mí a nivel personal y para el equipo», declaró Kane a ITV. «Ha sido una concentración dura, larga, con algunos partidos complicados, así que es bonito terminarla todos juntos aquí en Wembley».