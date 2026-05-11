Rodríguez firmó un contrato corto con los Loons antes de la MLS, pero apenas ha jugado previo al Mundial. A pocas semanas del torneo, este fin de semana surgieron informes que indicaban que el centrocampista de 34 años se retiraría este verano.

Sin embargo, el propio Rodríguez desmintió esos rumores tras dar dos asistencias en el 2-2 ante Austin FC.