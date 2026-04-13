Tras la victoria por 3-1 de los «corderos» contra el SV Werder Bremen el domingo, el codiciado delantero dejó en el aire su futuro.
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«Me quedan cinco partidos»: crecen los rumores de un fichaje bomba de Said El Mala
«Me siento a gusto. No sé qué pasará», declaró El Mala a DAZN. «Me quedan cinco partidos y daré todo. Hemos hablado con Thomas Kessler con total sinceridad. Nos quedan varios encuentros clave para el club. Cuando llegue el momento, encontraremos una solución».
Desde hace meses se rumorea su traspaso al Brighton & Hove Albion de la Premier League, pero el Colonia ha rechazado las ofertas y espera una más lucrativa.
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El Mala: Kessler desmintió el elevado precio
A principios de abril, «Sport Bild» informó de una petición de traspaso de 50 millones de euros, aunque el Brighton solo ofrecería 35 millones. El director deportivo del Colonia, Thomas Kessler, ha aclarado al «Kölner Stadt-Anzeiger» que aún no hay oferta formal.
«Tampoco ha habido deseo del jugador de hablar con otros clubes», añadió Kessler, recordando que su contrato vence en 2030 y no tiene cláusula de rescisión. Antes se había indicado que la familia del delantero ya acordó condiciones con los Seagulls. Lo mismo ocurre con su hermano Malek, quien milita en el filial del Colonia y podría influir en los planes de futuro de Said. Kessler también negó la existencia de una cifra límite de 50 millones de euros, que, según él, «no está definida».
¿Está El Mala impulsando su fichaje con la ayuda de un agente estrella?
Según el Kölner Stadt-Anzeiger, El Mala podría acelerar su traslado a la isla con la ayuda de un asesor estrella. Se trata de Ali Barat, quien se habría ofrecido a la familia y gestiona sus asuntos desde marzo. Para ello, El Mala rompió con su anterior asesor, originario de las afueras de Colonia y encargado también de su hermano mayor, Malek.
Barat tiene buenos contactos en la Premier League y se dio a conocer en Alemania por el traspaso de Nicolas Jackson del Chelsea al Bayern de Múnich. Tras la operación, publicó un curioso comunicado titulado «Ali Barat ha redefinido el juego» para elogiarse a sí mismo.
En su temporada de debut en la Bundesliga, El Mala ha marcado once goles y dado cuatro asistencias, y contra el Bremen anotó de penalti el 1-0 provisional. Aunque Julian Nagelsmann lo citó en noviembre con la absoluta, no llegó a debutar y luego se unió a la sub-21 como se había pactado. Para la concentración de marzo, el seleccionador no lo incluyó.
Said El Mala: datos de rendimiento y estadísticas
Club Partidos Goles Asistencias 1. FC Colonia 31 11 4 FC Viktoria Colonia 45 14 6 FC Viktoria Colonia 19 11 6