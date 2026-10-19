En su comparecencia ante los medios antes de su partido de Champions League, Iraola respondió a la excesiva atención puesta en Wirtz. El internacional alemán, que fichó por el Liverpool en julio de 2025 con un contrato hasta junio de 2030, ha recibido duras críticas tras no marcar en nueve partidos entre todas las competiciones esta temporada, aunque ha dado tres asistencias.

En total, el exjugador del Bayer Leverkusen ha sumado siete goles y 13 asistencias en 58 partidos desde su llegada a Anfield. Estas cifras quedan muy lejos de sus anteriores registros excepcionales y lo han situado bajo la lupa.