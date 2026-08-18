Tras aterrizar en Barcelona para cerrar su traspaso de 65 millones de libras, según informan, Rodri ha pedido su emblemática camiseta con el número 16, el mismo dorsal que lució con tanta distinción durante sus siete años repletos de títulos en el Manchester City. Esto ha obligado a una reestructuración dentro de la plantilla, con Fermin dejando libre ese dorsal para quedarse con el número siete, que recientemente dejó vacante el nuevo delantero del Paris Saint-Germain Ferran Torres.

Al reflexionar sobre el cambio, Fermin admitió que, aunque está ilusionado con el futuro, dejar atrás sus anteriores dorsales le produce sentimientos encontrados.

«El número siete es uno que siempre me ha gustado y que han llevado algunos de los mejores jugadores de nuestra historia», dijo el centrocampista de 23 años en una entrevista con Diari Ara. «Como estaba disponible, lo pedí y estoy muy feliz de llevarlo».

Añadió: «Me da un poco de pena dejar el número 16 porque ocupaba un lugar especial en mi corazón después de estas temporadas con el primer equipo. Pero estoy seguro de que estará en buenas manos».