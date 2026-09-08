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«Me pone muy, muy triste»: Alexis Mac Allister suelta una enorme bomba sobre su contrato con el Liverpool y admite que podría haber dejado Anfield en verano
El rechazo al contrato deja frustrado al argentino
El centrocampista del Liverpool Mac Allister ha hecho pública su decepción después de que el club le comunicara que actualmente no está en condiciones de ofrecerle un nuevo contrato. El jugador, de 27 años, que llegó procedente del Brighton en 2023, confirmó que solo le quedan dos años de vinculación en sus condiciones actuales.
Hablando antes del estreno del Liverpool en la Champions League contra el Atlético de Madrid, Mac Allister se mostró increíblemente sincero sobre su situación. "Como todo el mundo sabe, recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo que me pone muy, muy triste", dijo Mac Allister en rueda de prensa. "Todo el mundo puede ver que doy el 100 % por este club de fútbol, todos y cada uno de los días en los entrenamientos y en los partidos. Por supuesto, puedo tener muy buenos partidos, muy malos partidos como todo el mundo. Siempre doy lo mejor de mí".
- Mark Pain
La salida en verano fue una posibilidad real
La incertidumbre en torno a su futuro a largo plazo dio pie a una auténtica especulación durante el mercado de fichajes más reciente, y Mac Allister ha confirmado ahora que podría haberse marchado de Merseyside. Aunque por ahora sigue comprometido con la causa, la falta de una propuesta formal por parte de la dirección deportiva influyó claramente en su proceso de toma de decisiones.
"Existió la posibilidad de que me fuera del club en verano", reveló Mac Allister. "Veremos qué pasa. Este verano hubo opciones de salir y creo que ahora mismo estoy en el club adecuado y tengo la mentalidad de dar el 100 % por este club".
Sentimientos encontrados por las renovaciones de sus compañeras
Aunque Mac Allister expresó su felicidad profesional por sus compañeros Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch después de que el dúo de centrocampistas firmara recientemente nuevos contratos de larga duración, no pudo ocultar el malestar personal de haberse quedado atrás en la reciente oleada de renovaciones del club. El argentino siente que sus contribuciones, entre las que se incluye la conquista de un título de la Premier League, deberían haberlo situado en una posición negociadora más fuerte.
Al hablar más sobre la situación, dijo: "Veo a Dominik y Ryan renovar sus contratos y eso me hace muy feliz porque se lo merecen, pero al mismo tiempo me entristece un poco no haber conseguido el mío. Por supuesto, todavía hay tiempo. Los aficionados no tienen que preocuparse porque daré el 100 % hasta el último día que esté aquí".
- AFP
La incertidumbre se cierne sobre el futuro en Anfield
El centrocampista confirmó que no ha habido conversaciones directas entre él y la directiva del Liverpool, ya que toda la comunicación se ha gestionado a través de sus representantes. Esta distancia parece haber alimentado su sensación de tristeza respecto a su situación en la plantilla.
Preguntado por si le dieron una razón para no ofrecerle un nuevo contrato, dijo: "No realmente. No hubo ninguna conversación directa conmigo, fue con mi agente. No quiero decir cosas que ellos nunca dijeron, pero lo que me transmitió mi agente fue que no estaban en posición de renovarme.
"Es realmente triste porque ganamos juntos una Premier League, hemos pasado juntos por momentos difíciles y yo siempre doy lo mejor de mí. Veremos qué pasa, pero por supuesto me pone un poco triste".
Sobre futuras conversaciones, concluyó: "Puede ser. No lo sé. Va a depender de cómo rinda durante este año. Ellos también tienen derecho a tomar esa decisión, pero espero que cambien de opinión".
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