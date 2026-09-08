El centrocampista del Liverpool Mac Allister ha hecho pública su decepción después de que el club le comunicara que actualmente no está en condiciones de ofrecerle un nuevo contrato. El jugador, de 27 años, que llegó procedente del Brighton en 2023, confirmó que solo le quedan dos años de vinculación en sus condiciones actuales.

Hablando antes del estreno del Liverpool en la Champions League contra el Atlético de Madrid, Mac Allister se mostró increíblemente sincero sobre su situación. "Como todo el mundo sabe, recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo que me pone muy, muy triste", dijo Mac Allister en rueda de prensa. "Todo el mundo puede ver que doy el 100 % por este club de fútbol, todos y cada uno de los días en los entrenamientos y en los partidos. Por supuesto, puedo tener muy buenos partidos, muy malos partidos como todo el mundo. Siempre doy lo mejor de mí".



