Croacia perdía 1-2 hasta el descuento, por un gol de Gonçalo Ramos, nuevo fichaje del Milan, hasta que Josko Gvardiol aprovechó el lío en el área lusa tras un centro y marcó el supuesto y celebrado empate.
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«¡Me parece una locura!». Josip Stanisic critica el drama de Croacia en el Mundial y no ve inconvenientes para el FC Bayern
El árbitro, tras consultar el VAR, anuló el gol porque Igor Matanovic, compañero de Stanisic, había tocado el balón con el pelo en el centro y estaba en fuera de juego.
Las imágenes de televisión no mostraron contacto, pero el chip del balón registró una señal al pasar junto al croata. El árbitro Espen Eskas, tras revisar la alerta, anuló el gol por fuera de juego.
«El árbitro me dijo que el balón tiene un sensor que detectó el toque de Igor», explicó Stanisic a la revista *kicker*. «Pero entonces no entiendo por qué el árbitro sale del campo a revisar la jugada. Si el balón registra una señal, en realidad está claro. Me parece extraño. Al fin y al cabo, no hay nada que puedas hacer al respecto».
Croacia, finalista del Mundial 2018, no se repuso del golpe y quedó eliminada en la ronda de los 32.
- Getty Images
Los jugadores de la selección alemana del FC Bayern también vuelven a casa antes
Stanisic admitió que volvía a casa con una «sensación de vacío», pese a perder ante un rival de «calidad brutal». «Es muy amargo. Tras el 2-2 sentí que el impulso era nuestro. Creo que todos en el estadio lo sentíamos. En el campo pensaba que podíamos ganar a Portugal en la prórroga, pero los “si” y los “pero” no cuentan. Ahora estamos fuera».
Aun así, el defensa de 26 años no cree que esta decepción afecte a la próxima temporada con el Bayern. «No es la primera derrota. Hay que aprender, mejorar y pasar página. No nos llevaremos esto a la nueva temporada, aunque claro, podría haber ido mejor para todos».
El Mundial también fue decepcionante para los otros jugadores alemanes del Bayern: Manuel Neuer, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic y Jamal Musiala, eliminados con Alemania tras perder contra Paraguay.
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