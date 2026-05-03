Franz no entiende por qué aquel envió a su asesor a quejarse al director deportivo, Markus Krösche, de Riera, después de que el entrenador Burkardt le transmitiera, a través de su asistente, Jan Fießer, críticas sobre sus pruebas físicas.
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«Me parece tremendamente vergonzoso»: Jonathan Burkardt criticado por el escándalo en torno al entrenador del Eintracht de Fráncfort, Albert Riera
«Que Burkardt avisara a su agente y le pidiera que aclarara eso me parece tremendamente vergonzoso», declaró Franz, quien jugó en el Frankfurt entre 2009 y 2011, el domingo en el programa «Doppelpass» de Sport1. El jugador de 44 años recordó un episodio de sus inicios en el VfL Wolfsburgo para explicar su molestia ante la reacción de Burkardt.
En la temporada 2002/03, cuando la exestrella del Bayern, Stefan Effenberg, terminaba su carrera en el Wolfsburgo, el entonces segundo entrenador, Bernd Storck, le recriminó por orden de Jürgen Röber su sobrepeso.
Hubo algo de tensión, pero luego Effe respondió: “Este es mi peso de combate, con él gané la Liga de Campeones (en 2001 con el Bayern, nota del editor)”. Así lo afrontó; eso fue muy distinto”, concluye Franz.
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La opinión de Maik Franz sobre el entrenador del Eintracht, Albert Riera, ha cambiado.
La disputa con Burkardt dominó la rueda de prensa de Riera el viernes. Riera tachó de «auténtica tontería» los informes sobre el enfrentamiento y desafió a la prensa: «¿Qué voy a explicar? De todas formas, escribís lo que queréis». El incidente ocurrió hace dos semanas; ante nuevas preguntas, el técnico respondió: «Informáos mejor. Si no estáis seguros al 100 %, no lo escribáis».
Al parecer, Riera también tiene tensiones con Ritsu Doan, Can Uzun y Mario Götze. Sus polémicas apariciones públicas le están valiendo cada vez más críticas.
«Al principio pensé: “Genial, un entrenador que no se muerde la lengua y dice lo que piensa”. Pero ahora es, de alguna manera, un poco demasiado; parece muy susceptible y casi un poco desbordado», opinó Franz, aunque en el caso de Burkardt quiso «salvarlo» por las razones expuestas.
Su futuro en Fráncfort, tras reemplazar en febrero a Dino Toppmöller, sigue incierto. Tras la derrota 1-2 ante el Hamburgo, el director deportivo Krösche evitó comprometerse con él, y el Eintracht ve peligrar su plaza europea.
El calendario restante del Eintracht de Fráncfort
Fecha
Jornada
Rival
Viernes, 8 de mayo
33.ª
Borussia Dortmund (A)
Sábado 16 de mayo
34
VfB Stuttgart (en casa)