«Me parece demasiado simplista»: Julian Nagelsmann rechaza de inmediato una crítica tras la derrota de Alemania ante Ecuador

En la jugada del gol de Leroy Sané en el minuto 2, Aleksandar Pavlović golpeó en la cabeza al ecuatoriano Pedro Vite con la pierna levantada. La árbitra Tori Penso no pitó falta y el VAR no intervino, decisión que sorprendió al exárbitro de la Bundesliga Lutz Wagner.

Nagelsmann habló de «justicia compensatoria» al recordar el penalti a favor de Alemania que el VAR anuló al inicio del segundo tiempo: «No creo que el jugador tuviera que quedarse tirado allí dos minutos. Para mí, no fue una decisión errónea clara».

Tras una dudosa falta sobre Kai Havertz en el área, Penso señaló el punto de penalti, pero lo anuló tras revisar las imágenes: la jugada alemana había empezado con una falta de Sané sobre Vite en el centro del campo. El ecuatoriano se había tirado de forma exagerada.