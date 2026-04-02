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«¡Me molesta!» —Nick Woltemade, frustrado, insinúa que sus detractores «no ven muchos partidos del Newcastle»
Woltemade responde a las acusaciones de «bajón»
En declaraciones al Süddeutsche Zeitung, el delantero alemán expresó su evidente frustración ante los comentarios que han surgido en torno a sus recientes actuaciones con el Newcastle. A pesar de ser un fijo en el equipo, algunos aficionados y comentaristas han cuestionado su influencia en el último tercio del campo.
«Me molesta. Si alguien afirma que estoy en una mala racha, diría que esa persona no ve muchos partidos del Newcastle», afirmó Woltemade, refiriéndose directamente a las críticas negativas que han surgido durante la segunda mitad de la temporada.
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Un cambio en la responsabilidad táctica
En lugar de jugar como delantero puro en la línea de ataque, a Woltemade se le ha pedido a menudo que sacrifique sus ambiciones goleadoras personales en aras del esquema táctico del equipo, y Eddie Howe lo ha alineado como centrocampista.
«Sé que la gente me asocia con los goles, pero no se puede comparar el registro goleador de un delantero con el de un centrocampista que juega a 50, 60 o 70 metros de la portería contraria», explicó.
¿Un juicio injusto?
Con 10 goles y cinco asistencias en 45 partidos con el Newcastle hasta la fecha, las cifras apuntan a una temporada productiva; sin embargo, Woltemade insiste en que las estadísticas tradicionales no reflejan plenamente su evolución. Quiere que la atención se centre en su intensidad de trabajo y su solidez técnica en las zonas más retrasadas del campo.
«Actualmente soy un Nick Woltemade completamente diferente al que era al comienzo de la temporada. Ahora mismo, debería juzgarse por cómo manejo los duelos o cómo me hago con el espacio», añadió el delantero, destacando los aspectos sutiles de su juego que a menudo pasan desapercibidos para los espectadores ocasionales.
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Construir con visión a largo plazo
Mientras que la mayoría de los delanteros ansían la gloria de ver su nombre en el marcador, Woltemade está adoptando un enfoque maduro respecto a su evolución. «Por supuesto, ahora marco muchos menos goles. Pero estoy totalmente tranquilo; no me importa ampliar mi repertorio. Y estoy convencido de que, a la larga, me hará más fuerte si aprendo a superar etapas como esta», concluyó Woltemade.
El exjugador del Stuttgart tendrá otra oportunidad de acallar a los escépticos cuando el Newcastle visite al Crystal Palace en su próximo partido de la Premier League, el 12 de abril.