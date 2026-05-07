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«Me metí en la ducha y lloré durante 10 minutos»: la exestrella del Bayern de Múnich, que ganó la Liga de Campeones con el gigante bávaro, anuncia su retirada con solo 30 años
Sule confirma su jubilación anticipada
El defensa central alemán confirmó su decisión durante una intervención en el podcast «Spielmacher», mientras se encuentra de baja. Sule, que ganó la Liga de Campeones como parte del histórico triplete del Bayern de Múnich, ha pasado la última etapa de su carrera en el Borussia Dortmund tras fichar por el club en 2022. A pesar de tener solo 30 años, el internacional alemán cree que ha llegado el momento de retirarse del fútbol.
«Anuncio que pondré fin a mi carrera este verano», afirmó en el podcast.
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Sule recuerda el susto que le dio aquella lesión
Sule explicó que el susto por una posible lesión durante el partido contra el Hoffenheim fue decisivo en su decisión. El defensa temía haberse lesionado por tercera vez el ligamento cruzado anterior, lo que provocó una reacción emotiva en el vestuario.
Relató: «Cuando el médico del equipo me hizo la prueba del cajón en el vestuario de Hoffenheim, miró al fisioterapeuta, negó con la cabeza y este tampoco detectó resistencia. Me metí en la ducha y lloré diez minutos; creí que se había roto».
Al día siguiente me hicieron una resonancia y, al confirmar que el ligamento estaba intacto, supe que era el fin. No quería ilusionarme con la independencia, las vacaciones o el tiempo con mis hijos para luego sufrir otra rotura.
Una carrera llena de éxitos en los clubes más importantes de Alemania
Süle se retira tras una carrera llena de éxitos con el Bayern y un papel destacado en el BVB. Desde su llegada al Dortmund en 2022 procedente del Bayern, el defensa ha jugado 109 partidos, se ha hecho imprescindible y ha creado un fuerte vínculo con el club y su afición.
«Lo que viví en mi primer año, cuando estuvimos a punto de ganar la liga: la noche en el hotel, el paseo hasta el estadio. Lo que sentí entonces solo lo había sentido una vez antes, antes de mi primer partido como profesional: el nerviosismo, la emoción», explicó. «Ese fue uno de los momentos más intensos que he vivido, antes del partido contra el Mainz. No sé si volveré a sentir esa adrenalina.
«Al recordar mis cuatro años en Dortmund, disfruté de muchos momentos: las bromas en el vestuario, el estadio con 80 000 personas y la cálida acogida de la afición. Voy a echar mucho de menos esa época. Me sentía muy a gusto aquí. El primer día noté cómo es la gente de Dortmund: abierta, cálida, sincera. Sentí una gran conexión. Mis hijos van a la guardería aquí. Nos cuesta mucho irnos».
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La vida más allá del fútbol
Sule quiere centrarse en su vida lejos del fútbol profesional. El defensa ha explicado que pasar más tiempo con su familia y disfrutar de su libertad personal han sido factores clave en su decisión.
Tras años en la élite europea, colgará las botas al final de esta temporada. Con el Bayern Múnich ha conquistado una Liga de Campeones, cinco Bundesligas, una Supercopa de la UEFA, dos DFB-Pokal, un Mundial de Clubes y cuatro DFL-Supercup. Además, ha jugado 49 partidos con Alemania y ganó la Copa Confederaciones 2017.