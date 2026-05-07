AFP
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«Me metí en la ducha y lloré durante 10 minutos»: la exestrella del Bayern de Múnich, campeón de la Liga de Campeones con el gigante bávaro, anuncia su retirada a los 30 años
Sule confirma su jubilación anticipada
El defensa central alemán confirmó su decisión durante una intervención en el podcast «Spielmacher», mientras se encuentra de baja. Süle, que ganó la Liga de Campeones como parte del histórico triplete del Bayern de Múnich, ha pasado la última etapa de su carrera en el Borussia Dortmund tras fichar por el club en 2022. A pesar de tener solo 30 años, el internacional alemán cree que ha llegado el momento de retirarse del fútbol.
«Me gustaría anunciar que pondré fin a mi carrera este verano», declaró Sule durante su intervención en el podcast.
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Sule recuerda el susto que le dio una lesión
Sule explicó que el reciente susto por una lesión durante un partido contra el Hoffenheim influyó de manera decisiva en su decisión. El defensa temió haber sufrido una tercera lesión del ligamento cruzado anterior, lo que provocó una reacción emotiva en el vestuario.
«Cuando el médico del equipo me hizo la prueba del cajón en el vestuario de Hoffenheim, miró al fisioterapeuta, negó con la cabeza y el fisioterapeuta repitió la prueba sin encontrar resistencia, supe que algo iba mal. Me metí en la ducha y lloré diez minutos; creí que se había roto».
Al día siguiente me hice una resonancia y, al confirmar que el ligamento estaba intacto, supe que era el momento de retirarme. No quería ilusionarme con la independencia, las vacaciones y el tiempo con mis hijos para luego sufrir otra rotura.
Una carrera llena de éxitos en los clubes más importantes de Alemania
Sule se retira tras brillar en el Bayern y destacar en el BVB. Llegó al Dortmund en 2022 y ha jugado 109 partidos, convirtiéndose en un pilar del equipo y en un ídolo de la afición.
«Lo que viví en mi primer año, cuando estuvimos a punto de ganar la liga: la noche en el hotel, el paseo hasta el estadio. Lo que sentí entonces solo lo había sentido una vez antes, antes de mi primer partido como profesional: el nerviosismo, la emoción», explicó. «Ese fue uno de los momentos más intensos que he vivido, antes del partido contra el Mainz. No sé si volveré a sentir esa adrenalina.
«Al recordar mis cuatro años en Dortmund, disfruté de muchos momentos: las bromas en el vestuario, el estadio —con 80 000 personas— y la afición, que siempre me recibió con calidez. Voy a echar mucho de menos esa época. Lo a gusto que me sentía aquí. Desde el primer día noté cómo es la gente de Dortmund: abierta, cálida, sincera. Mis hijos van a la guardería aquí. Nos cuesta mucho marcharnos».
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La vida más allá del fútbol
Sule planea retirarse del fútbol profesional para dedicarse a su familia y disfrutar de mayor libertad personal.
Tras años en la élite europea, colgará las botas al final de esta temporada. Con «Die Roten» conquistó una Liga de Campeones, cinco Bundesligas, una Supercopa de la UEFA, dos DFB-Pokal, un Mundial de Clubes y cuatro DFL-Supercup. Además, jugó 49 partidos con Alemania y ganó la Copa Confederaciones 2017.