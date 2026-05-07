«Me metí en la ducha y lloré durante 10 minutos»: la exestrella del Bayern de Múnich, campeón de la Liga de Campeones con el gigante bávaro, anuncia su retirada a los 30 años

Sule se retira tras brillar en el Bayern y destacar en el BVB. Llegó al Dortmund en 2022 y ha jugado 109 partidos, convirtiéndose en un pilar del equipo y en un ídolo de la afición.

«Lo que viví en mi primer año, cuando estuvimos a punto de ganar la liga: la noche en el hotel, el paseo hasta el estadio. Lo que sentí entonces solo lo había sentido una vez antes, antes de mi primer partido como profesional: el nerviosismo, la emoción», explicó. «Ese fue uno de los momentos más intensos que he vivido, antes del partido contra el Mainz. No sé si volveré a sentir esa adrenalina.

«Al recordar mis cuatro años en Dortmund, disfruté de muchos momentos: las bromas en el vestuario, el estadio —con 80 000 personas— y la afición, que siempre me recibió con calidez. Voy a echar mucho de menos esa época. Lo a gusto que me sentía aquí. Desde el primer día noté cómo es la gente de Dortmund: abierta, cálida, sincera. Mis hijos van a la guardería aquí. Nos cuesta mucho marcharnos».