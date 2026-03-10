«¡Me meteré en problemas!» - Axel Disasi se muestra reacio a hablar sobre su «muy difícil» etapa en el Chelsea, mientras el defensa explica lo que aprendió del trato que recibió por parte del «escuadrón antibombas»

El defensa francés, que anteriormente era un pilar fundamental del equipo y había disputado 61 partidos tras su fichaje por 45 millones de euros procedente del Mónaco en agosto de 2023, se vio superado por otros jugadores durante la etapa de Enzo Maresca al frente del equipo.

Esto le llevó a ser relegado al famoso «equipo de reserva» del club, junto con otros jugadores de renombre. Disasi no disputó ningún partido oficial con los Blues en la primera mitad de la temporada 2025-26, tras haber estado cedido en el Aston Villa entre febrero y junio del año pasado.