«¡Me lo voy a comer vivo!»: Lamine Yamal bromea con su compañero en la selección española, Marc Cucurella, antes del clásico Barcelona-Real Madrid

Yamal ya espera con ganas medirse a Cucurella la próxima temporada. El exjugador de la cantera del Barcelona acaba de fichar por el Real Madrid procedente del Chelsea, en una operación valorada en 47,5 millones de libras más 4 millones en complementos, y ha firmado un contrato de seis años. Este traspaso de gran repercusión garantiza que los dos compañeros de la selección española ocuparán la misma banda durante la próxima Liga. En declaraciones a COPEdesde la concentración de la selección española en el Mundial, Yamal reveló que ya ha estado intercambiando algunas bromas con el lateral de 27 años.

El extremo de 18 años bromeó sobre la jerarquía en el Bernabéu tras el fichaje. Mientras se preparan para el partido de la ronda de 32 del Mundial contra Austria, el joven declaró: «¡Le he dicho que va a ser titular en el primer partido y suplente en el segundo porque me lo voy a comer vivo!».