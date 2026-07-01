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«¡Me lo voy a comer vivo!»: Lamine Yamal bromea con su compañero en la selección española, Marc Cucurella, antes del clásico Barcelona-Real Madrid
Yamal se burla de Cucurella por su fichaje por el Madrid
Yamal ya espera con ganas medirse a Cucurella la próxima temporada. El exjugador de la cantera del Barcelona acaba de fichar por el Real Madrid procedente del Chelsea, en una operación valorada en 47,5 millones de libras más 4 millones en complementos, y ha firmado un contrato de seis años. Este traspaso de gran repercusión garantiza que los dos compañeros de la selección española ocuparán la misma banda durante la próxima Liga. En declaraciones a COPEdesde la concentración de la selección española en el Mundial, Yamal reveló que ya ha estado intercambiando algunas bromas con el lateral de 27 años.
El extremo de 18 años bromeó sobre la jerarquía en el Bernabéu tras el fichaje. Mientras se preparan para el partido de la ronda de 32 del Mundial contra Austria, el joven declaró: «¡Le he dicho que va a ser titular en el primer partido y suplente en el segundo porque me lo voy a comer vivo!».
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Las tensiones del Clásico y la disputa con Carvajal
No es la primera vez que Yamal se cruza con el Real Madrid. En la temporada 2025-26, el joven chocó en el campo con el defensa madridista Dani Carvajal, pese a que ambos acababan de ganar la Eurocopa 2024 con España. El incidente llegó tras unas críticas públicas del joven, quien sugirió en una entrevista que el Real Madrid «se queja» y «roba» con las decisiones arbitrales. Tras el pitido final de la victoria madridista, Carvajal se acercó a Yamal y, según se informa, le dijo con gestos: «Hablas demasiado. Habla ahora».
Preguntado después por sus palabras y si lamentaba el incidente, Yamal se mantuvo desafiante: «No, es fútbol. Al final, ellos celebraron el partido y perdieron en nuestra casa. No he hablado con Carvajal ni con nadie del Real Madrid».
Rumores de fichajes para los blaugranas
Más allá de sus rivalidades, Yamal sigue de cerca la estrategia de fichajes del Spotify Camp Nou. Tras la marcha de Robert Lewandowski, el extremo ha dejado claro que quiere que el Barcelona fiche este verano un delantero potente, y ha expresado su deseo de formar pareja con su compañero en la selección española, Mikel Oyarzabal. El delantero brilló con la Real Sociedad en la temporada 2025-26, marcando 18 goles y dando cuatro asistencias, y llevó al equipo a ganar la Copa del Rey. En el Mundial mantuvo su gran momento, con un doblete ante Arabia Saudí.
El joven admira a Oyarzabal y, sobre todo, el talento de Julián Álvarez. Aun así, recordó que las decisiones de fichajes corresponden a la directiva. «Ese es el trabajo de Deco, y lo está haciendo muy bien. Apoyaremos a quien llegue y estaremos contentos con él», añadió Yamal.
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Bienvenidos a Cataluña
El Barcelona busca un ‘9’ y Yamal asegura que el club sigue siendo el destino ideal para cualquier jugador ambicioso. Mencionó la posibilidad de que el delantero del Atlético de Madrid fiche por el equipo catalán, recordando que Álvarez aún no ha ganado ningún título con el Atlético tras llegar del Manchester City en 2024. Yamal añadió que el entorno del Barça es inigualable para cualquier estrella que quiera dejar huella en La Liga.
Yamal añadió: «Es un gran jugador; si viene, le recibiremos con los brazos abiertos. Se uniría al mejor club del mundo, con la mejor afición y en la mejor ciudad. Si yo fuera él, lo haría. Le estamos esperando: ¡adelante!».