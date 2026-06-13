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«Me lo quitaron todo»: el exjugador de la selección inglesa Jermaine Jenas habla sobre su despido de la BBC por mensajes inapropiados
La cadena rescinde el contrato de un comentarista
La BBC rescindió el contrato de Jenas tras una investigación interna sobre las quejas relativas a su conducta en el lugar de trabajo. La investigación reveló que el antiguo comentarista había enviado comunicaciones digitales y mensajes de texto inapropiados y no solicitados a compañeras de trabajo del programa «The One Show». En consecuencia, el presentador, de 43 años, fue destituido de sus destacados puestos en «Match of the Day» y BBC Radio 5 Live, lo que supuso el fin definitivo de su carrera en los medios de comunicación convencionales.
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Jenas reflexiona sobre la derrota
En una entrevista en el programa «Good Morning Britain» de ITV, Jenas admitió su abuso de poder y describió las graves consecuencias del escándalo en su carrera y familia.
Dijo: «Lo he perdido todo: mi trabajo, mi familia. No a mí corresponde fijar el castigo, pero así son las cosas. Más allá de cómo me siento, pensé en mis hijos y en Ellie, y en lo que les hice pasar. Ha sido duro para todos, y sigo centrando mis esfuerzos en protegerlos».
Al ser preguntado si había ofrecido una disculpa directa a las destinatarias de sus mensajes, Jenas afirmó haber asumido la responsabilidad desde el principio y agregó: «Siempre me he disculpado con todas las personas involucradas, tanto las mujeres a las que escribí como las que me escribieron a mí.
No tuve la oportunidad de sentarme con ellas para disculparme en persona, y entiendo que así debía ser por el deber de cuidado en la situación.
«Tenía una posición de poder en mi trabajo y no debí aprovecharla; también fue un asunto matrimonial. Sobre todo, tenía que pedir perdón a mi mujer».
El excentrocampista defiende su proceso de rehabilitación
Meses después, su esposa Ellie Penfold puso fin a su relación de 16 años, agravando las consecuencias personales. Al explicar por qué habla abiertamente, Jenas se preguntó si las figuras públicas pueden redimirse profesionalmente y afirmó asumir la responsabilidad y las críticas.
Dijo: «Estoy aquí porque esto es un aprendizaje. La gente comete errores; los míos han sido muy criticados y publicitados, y he sido castigado con dureza.
¿Estamos ahora en una sociedad que no permite aprender de los errores y seguir adelante? Eso es lo que he sentido en los últimos dos años. Sé que lo que hice estuvo mal y acepto las consecuencias; nadie está eludiendo la responsabilidad.
No estoy suplicando que me devuelvan mi trabajo; acepto lo que perdí y ahora debo mirar hacia adelante».
Sobre el efecto del escándalo en sus hijos adolescentes, concluyó: «Tengo uno de 18 y otro de 13, muy conscientes de las redes y de todo lo ocurrido; hablar con ellos de forma abierta y sincera es muy difícil».
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Comienza el proceso de reconstrucción privada
Jenas tiene por delante un camino largo y complejo mientras reconstruye su reputación fuera de la retransmisión deportiva y afronta conversaciones íntimas con sus hijos adolescentes. Para controlar mejor su futuro, el excentrocampista ha creado su productora, Pivot Productions Group, que se centrará en podcasts y documentales independientes como parte de su proceso de rehabilitación.