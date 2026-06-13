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Adhe Makayasa

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«Me lo quitaron todo»: el exjugador de la selección inglesa Jermaine Jenas habla sobre su despido de la BBC por mensajes inapropiados

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J. Jenas

El excentrocampista del Tottenham Hotspur y de Inglaterra, Jermaine Jenas, ha revelado las graves consecuencias personales y profesionales de su despido de la BBC. Admitió que lo perdió todo tras la rescisión repentina de su contrato por mensajes inapropiados a compañeros.

  • La cadena rescinde el contrato de un comentarista

    La BBC rescindió el contrato de Jenas tras una investigación interna sobre las quejas relativas a su conducta en el lugar de trabajo. La investigación reveló que el antiguo comentarista había enviado comunicaciones digitales y mensajes de texto inapropiados y no solicitados a compañeras de trabajo del programa «The One Show». En consecuencia, el presentador, de 43 años, fue destituido de sus destacados puestos en «Match of the Day» y BBC Radio 5 Live, lo que supuso el fin definitivo de su carrera en los medios de comunicación convencionales.

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  • Jermaine JenasGetty Images Sport

    Jenas reflexiona sobre la derrota

    En una entrevista en el programa «Good Morning Britain» de ITV, Jenas admitió su abuso de poder y describió las graves consecuencias del escándalo en su carrera y familia.

    Dijo: «Lo he perdido todo: mi trabajo, mi familia. No a mí corresponde fijar el castigo, pero así son las cosas. Más allá de cómo me siento, pensé en mis hijos y en Ellie, y en lo que les hice pasar. Ha sido duro para todos, y sigo centrando mis esfuerzos en protegerlos».

    Al ser preguntado si había ofrecido una disculpa directa a las destinatarias de sus mensajes, Jenas afirmó haber asumido la responsabilidad desde el principio y agregó: «Siempre me he disculpado con todas las personas involucradas, tanto las mujeres a las que escribí como las que me escribieron a mí.

    No tuve la oportunidad de sentarme con ellas para disculparme en persona, y entiendo que así debía ser por el deber de cuidado en la situación.

    «Tenía una posición de poder en mi trabajo y no debí aprovecharla; también fue un asunto matrimonial. Sobre todo, tenía que pedir perdón a mi mujer».

  • El excentrocampista defiende su proceso de rehabilitación

    Meses después, su esposa Ellie Penfold puso fin a su relación de 16 años, agravando las consecuencias personales. Al explicar por qué habla abiertamente, Jenas se preguntó si las figuras públicas pueden redimirse profesionalmente y afirmó asumir la responsabilidad y las críticas.

    Dijo: «Estoy aquí porque esto es un aprendizaje. La gente comete errores; los míos han sido muy criticados y publicitados, y he sido castigado con dureza.

    ¿Estamos ahora en una sociedad que no permite aprender de los errores y seguir adelante? Eso es lo que he sentido en los últimos dos años. Sé que lo que hice estuvo mal y acepto las consecuencias; nadie está eludiendo la responsabilidad.

    No estoy suplicando que me devuelvan mi trabajo; acepto lo que perdí y ahora debo mirar hacia adelante».

    Sobre el efecto del escándalo en sus hijos adolescentes, concluyó: «Tengo uno de 18 y otro de 13, muy conscientes de las redes y de todo lo ocurrido; hablar con ellos de forma abierta y sincera es muy difícil».

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    Comienza el proceso de reconstrucción privada

    Jenas tiene por delante un camino largo y complejo mientras reconstruye su reputación fuera de la retransmisión deportiva y afronta conversaciones íntimas con sus hijos adolescentes. Para controlar mejor su futuro, el excentrocampista ha creado su productora, Pivot Productions Group, que se centrará en podcasts y documentales independientes como parte de su proceso de rehabilitación.