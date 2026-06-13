«Me lo quitaron todo»: el exjugador de la selección inglesa Jermaine Jenas habla sobre su despido de la BBC por mensajes inapropiados

En una entrevista en el programa «Good Morning Britain» de ITV, Jenas admitió su abuso de poder y describió las graves consecuencias del escándalo en su carrera y familia.

Dijo: «Lo he perdido todo: mi trabajo, mi familia. No a mí corresponde fijar el castigo, pero así son las cosas. Más allá de cómo me siento, pensé en mis hijos y en Ellie, y en lo que les hice pasar. Ha sido duro para todos, y sigo centrando mis esfuerzos en protegerlos».

Al ser preguntado si había ofrecido una disculpa directa a las destinatarias de sus mensajes, Jenas afirmó haber asumido la responsabilidad desde el principio y agregó: «Siempre me he disculpado con todas las personas involucradas, tanto las mujeres a las que escribí como las que me escribieron a mí.

No tuve la oportunidad de sentarme con ellas para disculparme en persona, y entiendo que así debía ser por el deber de cuidado en la situación.

«Tenía una posición de poder en mi trabajo y no debí aprovecharla; también fue un asunto matrimonial. Sobre todo, tenía que pedir perdón a mi mujer».