«Me lo han dicho»: el excentrocampista del Liverpool asegura saber si Arne Slot será destituido, pues afirma tener información privilegiada

En declaraciones a NewBettingSites.co.uk, Hamann afirmó que la tradición de lealtad del Liverpool hacia sus entrenadores podría ser decisiva. El exinternacional alemán cree que los éxitos anteriores de Slot han protegido su puesto a pesar del escrutinio.

«He oído que Arne Slot seguirá allí la próxima temporada», explicó Hamann. «Hay motivos para pensar que quizá debería producirse un cambio de entrenador o que ya debería haberse producido. Pero el Liverpool siempre ha sido muy leal con sus entrenadores. Ganó la liga la temporada pasada, así que creo que es una decisión con la que puedo vivir, y la mayoría de los aficionados también, si terminan la temporada de forma decente».

«Quizá por primera vez en mucho tiempo la afición del Liverpool está dividida; es una afición muy entendida y el club no suele despedir a sus entrenadores. Eso ha cambiado en los últimos 10 o 12 años: el fútbol ha evolucionado y los técnicos se marchan antes que antes. Pero, en general, cuando la grada da la espalda, es cuestión de tiempo que el entrenador se vaya».